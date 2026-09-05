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Putin, Trump'ın özel temsilcilerini Moskova'da kabul etti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin başında Putin, Trump'a şükranlarını iletti ve görüşülecek durumun basit olmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşmesi başladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'i başkent Moskova'da kabul etti.

Görüşmenin başında Putin, Witkoff ile Kushner'i Moskova'da ağırlamaktan memnun olduğunu belirterek, "Bugün ele alacağımız durum basit değil. Görüşmeye başlamadan önce Trump'a şükranlarımı ve en iyi dileklerimi iletmenizi rica ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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