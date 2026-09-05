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Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi

Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi Haber Videosunu İzle
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi
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Ankara’da bir vatandaş, aracında dondurma yediği esnada karşılaştığı kaldırımda yürüyen 5-6 kişilik ekibin arasındaki kişinin kim olduğunu merak etti. Araç kamerasının kaydını geri saran vatandaş, yanından geçen kişinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olduğunu fark etti. Vatandaş, o anları esprili bir notla paylaştı.

Ankara sokaklarında kaydedilen bir araç kamerası görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Aracında dondurma yiyen bir vatandaş, kaldırımda yürüyen ve 5-6 kişilik bir ekibin eşlik ettiği kişiyi fark etti.

KAMERAYI GERİ SARINCA GÖZLERİNE İNANAMADI

Grubun arasındaki kişinin kim olduğunu merak eden vatandaş, o anları teyit etmek için aracının geçmiş kamera kayıtlarını yeniden izledi. Görüntüyü geri sardığında kaldırımda yürüyen kişinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olduğunu gördü.

O ANLARI ESPİRİLİ BİR NOTLA PAYLAŞTI

Fidan’ın korumalarıyla birlikte yürüdüğü anları kameradan kesinleştiren vatandaş, kaydı sosyal medya hesabından esprili bir notla paylaştı.

Paylaşımında İstanbul’un Cihangir semtinde şarkıcı Teoman’ın sokakta görülmesine gönderme yapan kullanıcı, “Az önce arabada dondurma yerken yürüyerek yanımdan Hakan Fidan geçti. Neymiş Cihangir'de Teoman denk geliyormuş, Ankara'nın tırnağı olamazsınız” ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüntü ve paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Umut Halavart
Umut Halavart
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