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“Yetkim var” diye kuralı çiğnemedi! Konya Valisi Akın makam aracında kırmızı ışıkta bekledi

“Yetkim var” diye kuralı çiğnemedi! Konya Valisi Akın makam aracında kırmızı ışıkta bekledi
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Konya’da dikkat çeken bir trafik görüntüsü kayda geçti. Konya Valisi İbrahim Akın’ın makam aracı, çakar ve geçiş üstünlüğü hakkı bulunmasına rağmen Karatay Medresesi önündeki kırmızı ışıkta diğer araçlarla birlikte bekledi. Makam aracının yeşil ışığın yanmasını beklemesi çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Konya Valisi İbrahim Akın’ın makam aracı, geçiş üstünlüğü ve çakar kullanma hakkı bulunmasına rağmen kırmızı ışıkta diğer araçlarla birlikte bekledi. Karatay Medresesi önündeki kavşakta görüntülenen makam aracının kurallara uyması dikkat çekti.

MAKAM ARACI KIRMIZI IŞIKTA BEKLEDİ

Konya’da Karatay Medresesi önündeki trafik ışıklarında kaydedilen görüntülerde, Vali İbrahim Akın’ın makam aracının kırmızı ışıkta durduğu görüldü.

Makam aracının, herhangi bir geçiş üstünlüğü kullanmadan diğer araçlarla birlikte ışığın yeşile dönmesini beklediği belirtildi.

ÇAKAR VE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Vali Akın’ın makam aracında çakar ve geçiş üstünlüğü bulunmasına rağmen acil olmayan durumlarda bu imkanların kullanılmadığı aktarıldı.

Akın’ın makam aracıyla kırmızı ışıklarda vatandaşlarla birlikte beklediği ve yeşil ışığın yanmasının ardından hareket ettiği ifade edildi.

Konya Valisi İbrahim Akın 

VATANDAŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Kırmızı ışıkta bekleyen makam aracını gören çevredeki vatandaşların şaşkınlık yaşadığı belirtildi. Bazı vatandaşlar aracın yanından geçerken dönüp dönüp bakarken, yaşanan bu anlar cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Makam aracının trafik kurallarına uyması, sosyal medyada da “Yetkim var diye kuralı çiğnemedi” yorumlarıyla paylaşıldı.

“KURAL HERKES İÇİN” MESAJI

Geçiş üstünlüğünün acil ve gerekli durumlarda kullanılmasının trafik güvenliği açısından önem taşıdığına dikkat çekilirken, Vali Akın’ın bu tutumu vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

İbrahim Akın 27 Eylül 2024'ten bu yana Konya Valisi olarak görevine devam ediyor. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf Eminoğlu:

Olması gerekeni kahramanlık gibi vurgulamamak lazım

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