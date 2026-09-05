Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Derbinin ardından sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL OYNAMADIK"

Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, taraftarlarına galibiyet armağan edemediklerini söyledi:

“Üzücü bir mağlubiyet aldık kendi evimizde. Taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet almak istiyorduk. Hoş olmadı, üzücü. Taraftarımıza istediği galibiyeti veremedik. Güzel oynamadık.”

"PENALTI POZİSYONUMU TÜM TÜRKİYE GÖRMÜŞTÜR"

Hakem kararlarına tepki gösteren Kerem, penaltı beklediği pozisyon üzerinden eleştirilerde bulundu:

“Dört hafta oldu galiba, dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu. Ben tekrarına baktım, içeride.”

"BAZI ŞEYLER MİDE BULANDIRDI"

Kerem Aktürkoğlu sözlerinin devamında tepkisinin dozunu artırarak şunları söyledi:

“Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Yoruldum. Söz verdim kendime, saha içinde kalacağım dedim. Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı.”

"BELKİ 2-2 OLACAK, 3-2 OLACAKTI"

Hakemin pozisyonu görmesi gerektiğini savunan milli futbolcu, verilmeyen penaltının maçın gidişatını değiştirebileceğini ifade etti:

“Tamam kötü oynayabiliriz. Hakemin işi gördüğünü verecek! ‘Görmedim, önümde adam vardı’ diyor. Bu nasıl bahane, nasıl mazeret anlamadım. Göreceksin. Takımım penaltı kazanacaktı, belki 2-2 olacak, 3-2 olacaktı coşkuyla.”

"BİR ŞEYLERE ARTIK DUR DENMESİ LAZIM"

Gençlerbirliği maçında da benzer kararlar yaşandığını savunan Kerem Aktürkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gençlerbirliği maçında da aynı şey. 2 penaltı verilmedi. Burada verilmedi. Bazı şeyler değişecek diye umut ediyorum ama olmuyor. Her hafta hakem konuşuyoruz, yazık! Galibiyetleri konuşalım, tebrik etmesini de biliriz. Hakkımız yendi, savunacağız. Bugün ben doldum. Bu nasıl değişecekse değişsin. Bizim, kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun. Herkese eşit şartlarda karar verilsin. Ondan sonra ne olursa olsun. Ortada adil bir şey yok. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Bir şeylere artık dur denmesi lazım!”