Haberler

‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya üzerinden ücret karşılığında 'müstehcen' içerik paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de bulunduğu 5 şüpheli hakkında karar verildi. Şüphelilerden Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya üzerinden 'müstehcenlik' suçu işlediği değerlendirilen şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: TUĞBA EKİNCİ DAHİL 5 GÖZALTI

Yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Bunun üzerine 5 ilde belirlenen adreslere aynı anda operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliden 5'i operasyonlarda gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci de yer aldı.

PARALI ÖZEL ÜYELİK SİSTEMİ KURMUŞLAR

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, grubun gelir elde etme yöntemi de ortaya çıkarıldı. Ekiplerin tespitlerine göre şüpheliler, cinsel içerikli paylaşımlar yaparken farklı platformlarda özel hesaplar oluşturdu. Bu hesaplar üzerinden VIP ve özel üyelik sistemi kuran şüphelilerin, para karşılığında müstehcen görüntü ve videoları takipçilerine sunduğu belirlendi.

EKİNCİ VE 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ekinci dahil 4’ü, çıkarıldıkları Sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

ŞUBAT AYINDA DA BİR OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Şubat 2026’da, Türkiye’de erişime engellenen OnlyFans platformunda içerik üreten kişilere yönelik ayrı bir soruşturma yürütmüştü. İstanbul merkezli sekiz ilde düzenlenen operasyonda, platforma IP adresi değiştirilerek erişildiği ve kullanıcıların herkese açık sosyal medya hesaplarından ücretli içeriklere yönlendirildiği ileri sürülmüştü.

"Müstehcenlik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheli daha sonra tutuklanmış; iki şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konulmuştu. Soruşturmaya ilişkin açıklamada, şüphelilerin ücretli özel içeriklere yönlendirme yaptığı öne sürülmüştü.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede 3 gol var tempo inanılmaz

Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede Beşiktaş önde
Oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu: Ölümü “şüpheli” olarak kayda geçti

Ünlü oyuncunun evinden çıkanlar şaşırttı
Derbide Vlahovic'ten olay hareket! Fenerbahçe taraftarı delirdi

Ne yapıyorsun Vlahovic? Fener taraftarı delirdi
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhakinen6321@gmail.com:

iki yalakalik yapar çıkar üç güne

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

TÜRKİYE BİR ŞERİAT ÜLKESİ DEĞİLDİR HİÇ BİR ZAMANDA OLMAYACAKTIR.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum

Bahçeli'yi şaşırtan tablo: O rakamı ben de beklemiyordum
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
Ünlü isimlere Boğaz'da yıkım şoku: 4 bin 141 yapı listede

Boğaz'daki kaçak yapılara yıkım şoku: Ünlü isimlerin evleri de listede
Filipe Luis, Monaco'yla fırtına gibi başladı

Önüne geleni ezip geçiyor! Bu adamı kim durduracak?

Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor

Üçüncü kez evleniyor! Müstakbel damat tanıdık bir isim

BM'den tarihi karar: 500 yıllık dünya haritası değişiyor

500 yıllık dünya haritası değişiyor: Tek bir ülke karşı çıktı

Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
38 yaşındaki profesyonel koşucunun acı sonu

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü