Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde acı olay! Taraftar hayatını kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide bir Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybetti.

TRİBÜNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde bulunan Fenerbahçe taraftarı kalp krizi geçirdi. Durumun fark edilmesinin ardından sağlık ekipleri taraftara müdahalede bulundu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Fenerbahçe taraftarının hayatını kaybettiği öğrenildi. Kadıköy'deki derbide yaşanan acı olay, karşılaşmanın önüne geçti.