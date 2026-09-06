Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde acı olay! Taraftar hayatını kaybetti

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde acı olay! Taraftar hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan derbide acı bir olay yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde kalp krizi geçiren bir Fenerbahçe taraftarı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide bir Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybetti.

TRİBÜNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde bulunan Fenerbahçe taraftarı kalp krizi geçirdi. Durumun fark edilmesinin ardından sağlık ekipleri taraftara müdahalede bulundu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Fenerbahçe taraftarının hayatını kaybettiği öğrenildi.  Kadıköy'deki derbide yaşanan acı olay, karşılaşmanın önüne geçti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'ya tatile giden 3 çocuk babasının feci sonu

Tatilde yaptığı hareket sonu oldu
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi

Ankara sokaklarında sürpriz! Kamerayı geri sarınca gözlerine inanamadı
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınanlar hakkında karar
“Yetkim var” diye kuralı çiğnemedi! Konya Valisi Akın makam aracında kırmızı ışıkta bekledi

Plakaya dikkat! "Geçiş hakkım var" demedi kırmızı ışıkta bekledi
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Afrikalı bakandan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Kiralık kişiler var...
Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir

Taraftarı kahreden haberi duyurdular
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı

Reyting rekortmeni dizi ile anlaştı ama sete bile çıkamadı