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Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir

Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir
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Galatasaray'ın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen için Nijerya'dan dikkat çeken bir haber geldi. Yıldız golcünün sakatlığı nedeniyle Nijerya'nın eylül ayında oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarını kaçırabileceği öne sürüldü. Osimhen'in MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacak.

Galatasaray'ın RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen'in durumu, sarı-kırmızılıların yanı sıra Nijerya Milli Takımı'nı da yakından ilgilendiriyor.

Başakşehir karşısında attığı golün ardından sakatlık yaşayan ve 33. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakan Osimhen'in ilk kontrolleri gerçekleştirildi.

KASIK BÖLGESİNDE GERİLME VE AĞRI

Galatasaray, yıldız golcünün kasık bölgesindeki kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edildiğini açıkladı. Tedavisine başlanan Osimhen'in sakatlığının derecesini belirlemek amacıyla MR dahil ileri tetkiklerinin yarın tamamlanacağı bildirildi. Bu nedenle yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihi konusunda henüz kesin bir süre bulunmuyor.

NİJERYA'NIN MAÇLARINI KAÇIRABİLİR

Nijerya basınından Own Goal Nigeria'nın haberine göre, Osimhen'in yaşadığı sakatlık milli takım programını da etkileyebilir. Haberde, yıldız santrforun sakatlığı nedeniyle Nijerya'nın eylül ayında oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme karşılaşmalarını kaçırabileceği belirtildi.

SPORTING LİZBON MAÇI İÇİN DE GÖZLER MR'DA

Osimhen'in sağlık durumu Galatasaray açısından da büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Sporting Lizbon karşılaşması öncesinde yıldız golcünün durumu yakından takip ediliyor. Osimhen'in hem Galatasaray hem de Nijerya Milli Takımı'nın önündeki karşılaşmalarda forma giyip giyemeyeceğine ilişkin daha net tablonun yarın yapılacak ileri tetkiklerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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