Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu, uyuşturucu çıktı

Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın ikametinde uyuşturucu madde bulundu. Kılıç'ın vefatı kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti.

Oyuncu Serhat Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç'ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca Kılıç'ın evine kendisinde bulunan anahtarla girdi. Özlem E., Kılıç'ı salonda oturur halde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti

Öte yandan, yapılan incelemelerde Kılıç'ın vücudunda kesi, yara ve darp izine rastlanmadı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler tarafından Kılıç'ın vefatı 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı