Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi

Uefa Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Sporting ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sporting, 3-1 kazandı.

SARA'NIN ORTASINDA SALLAI'NIN ŞUTU BAŞARISIZ

3. dakikada Sara, sağdan kullandığı kornerde topu ceza sahası sağ çaprazında uygun durumda bulunan Sallai'ye gönderdi. Macar futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

GALATASARAY GOLÜ BULDU

5. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un soldan ceza sahasına uzun kullandığı taç atışında Sanchez'in vurduğu topu, kaleci Rui Silva çizgiden çıkardı. Altıpas içinde pozisyonu takip eden Torreira'nın vuruşunda Inacio'ya da çarpan meşin yuvarlağa Rui Silva bir kez daha müdahale etti. Ancak Norveçli hakem Eskas, topun çizgiyi geçtiğini belirterek orta noktayı gösterdi.

SKORA DENGE GELDİ

27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen Sporting atağında ceza sahası sağ tarafında son çizgiye yakın topla buluşan Araujo ortasını yaptı. Savunmada Sara'nın dokunduğu top, penaltı noktası gerisindeki Catamo'nun önünde kaldı. Batrakov ile girdiği ikili mücadelede meşin yuvarlağı önüne almayı başaran Catamo, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.

G.SARAY LIZBON'DA İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

37. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sane, pasını ceza yayı gerisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu yay içindeki Barış Alper Yılmaz'a vererek koşusuna devam etti. Milli futbolcu, takım arkadaşının yeniden kendisine vermek istediği topu ıskaladı. Ancak meşin yuvarlak ceza sahasının sağındaki Sane'ye geldi. Bir rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Alman futbolcunun şutunda top uzak köşeden az farkla auta çıktı.

SPORTING ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 54. dakikasında Sporting'te golcü oyuncu Luis Suarez savunma arkasına sarktı. Ismail Jakobs'un müdahalesi sonrası hakem Espen Eskas penaltı noktasını gösterdi ve ev sahibi ekibi penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Luis Suarez, Uğurcan Çakır'ın köşeyi bilmesine rağmen topu ağlara gönderdi.

EV SAHİBİ EKİBİNDEN BİR GOL DAHA

Sporting, 63. dakikada bir gol daha buldu. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodrigo Zalazar, frikikten yaptığı vuruşla topu ağlarımıza gönderdi.

GALATASARAY DEVLER LİGİ'NE KAYIPLA BAŞLADI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Sporting kazandı. Bu sonuçla birlikte Portekiz ekibi, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Temsilcimiz Galatasaray ise ilk maçında puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Sporting, Lens deplasmanına gidecek. Galatasaray, sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.