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Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu

Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu Haber Videosunu İzle
Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu
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Ukrayna'nın Lviv kentinde askerlik belgelerini göstermeyi reddeden bir kişi, TCC görevlilerinden kaçarak apartmana girdi. Görevlilerin peşinden binaya girmesini engellemeye çalışan bir kadın ile ekip arasında arbede çıkarken, kadın müdahale sırasında yere düştü. TCC, kadının giriş kapısını kapattığını ve göz yaşartıcı gaz kullandığını öne sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ukrayna'nın Lviv kentinde zorunlu askerlik uygulamaları sırasında yaşanan olay tartışma yarattı. Olay, 8 Eylül akşamı saat 17.00 sıralarında Dunayska Caddesi'nde meydana geldi.

Lviv Bölgesel TCC'nin açıklamasına göre, askerlik yükümlüsü bir kişi polis ve askerlik merkezi görevlilerini gördüğünde askeri kayıt belgelerini göstermeyi reddetti ve kaçarak bir apartmana girdi. Görevliler bunun üzerine kişinin peşinden binanın girişine yöneldi.

KADIN GÖREVLİLERİN ÖNÜNE GEÇTİ

Bu sırada binanın girişinde bulunan bir kadın ile görevliler arasında tartışma çıktı. İncelediğimiz kayıtta, bir görevlinin kadını apartman girişinden uzaklaştırmaya çalıştığı, taraflar arasında fiziksel arbede yaşandığı ve kadının müdahale sırasında yere düştüğü görülüyor.

Olayın öncesinin tamamı ekteki kısa kayıtta yer almıyor. Bu nedenle kadının ilk olarak ne yaptığına ilişkin ayrıntılar yalnızca yetkililerin açıklamalarına dayanıyor.

TCC: GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANDI

Lviv Bölgesel TCC ise kadının görevlilerin apartmana girişini engellediğini ve askerlik merkezi çalışanlarına göz yaşartıcı gaz sıktığını öne sürdü. Kurum, kamuoyuna yansıyan kısa görüntünün olayın yalnızca bir bölümünü gösterdiğini ve yaşananların tamamını yansıtmadığını savundu.

Bazı yerel kaynaklarda yer alan tanık anlatımlarında ise görevlinin önce fiziksel müdahalede bulunduğu, kadının gazı daha sonra kullandığı öne sürüldü. Dolayısıyla olayın sıralamasına ilişkin tarafların anlatımları birbiriyle örtüşmüyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Lviv polisi olayla ilgili inceleme başlattı. Askerlik işlemlerini yürüten ekipte bulunan polis memurunun olası hukuka aykırı eylemi veya ihmali konusunda da idari soruşturma açıldı.

Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Dmytro Lubinets de olaya müdahil oldu. Lubinets, kadına yönelik güç kullanımının, görevlinin davranışlarının ve TCC'nin kadına ilişkin iddialarının ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini belirterek kesin sonuca varmak için tüm koşulların ortaya çıkarılmasını istedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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