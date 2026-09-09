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Galatasaraylı futbolcu Rafael Leao, oyuna girer girmez hayatının şokunu yaşadı

Galatasaraylı futbolcu Rafael Leao, oyuna girer girmez hayatının şokunu yaşadı
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Galatasaraylı futbolcu Rafael Leao, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting ile oynanan karşılaşmada ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Eski takımına karşı forma giyen Leao, top ayağına geldiği anlarda ıslıklanarak protesto edildi. Leao, maç öncesinde yaptığı açıklamada, Sporting'i çok sevdiğini ve bir gün yeşil-beyazlılara geri dönmek istediğini ifade etmişti.

Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında altyapısından yetiştiği eski takımı Sporting’e karşı mücadele etti. 

RAFAEL LEAO'YA TEPKİLİ KARŞILAMA

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan yetenekli kanat oyuncusu, Portekiz deplasmanında ev sahibi taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı. Sahaya adım attığı andan itibaren yeşil-beyazlı tribünlerin hedefi haline gelen Leao, top ayağına her geldiğinde yoğun şekilde ıslıklanarak protesto edildi. 

SPORTING'E SEVGİSİNDEN BAHSETMİŞTİ

Karşılaşma öncesinde düzenlenen bir röportajda Sporting’e olan sevgisini dile getiren ve "Sporting benim evim, bir gün buraya geri dönmeyi çok isterim" ifadelerini kullanan Portekizli yıldızın bu sıcak mesajları, eski kulübünün taraftarlarını yumuşatmaya yetmedi. 

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