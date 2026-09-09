Haberler

Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız Haber Videosunu İzle
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+17 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve üst düzey komutanlarla Suriye'deki Hermon Dağı'nı ziyaret ederek İran'a yönelik sert mesajlar verdi. Şam, Lübnan ve Golan Tepeleri'ni işaret eden Netanyahu, İsrail'in Hermon'dan Yarmuk Nehri'ne ve Akdeniz'e kadar uzanan bölgede daha önce görülmemiş bir kontrol sağladığını savundu. Netanyahu, “Asıl görev İran'daki rejimi yenmek. Buna çok yakınız. Tüm eksen sonunda çökecek. Bunu yapmaya kararlıyız ve yapacağız” ifadelerini kullandı.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Roş Aşana öncesinde Suriye'deki Hermon Dağı'nı ziyaret etti ve İran'daki rejimi yenmeye çok yakın olduklarını söyledi.
  • Netanyahu, İsrail'in Hermon'dan Yarmuk Nehri'ne ve Akdeniz'e kadar uzanan bölgede geniş bir askeri kontrol sağladığını ve bunu 'daha önce görülmemiş mutlak bir kontrol' olarak nitelendirdi.
  • İsrail ordusu, Beşar Esad yönetiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye tarafındaki Hermon Dağı ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması kapsamındaki tampon bölgedeki bazı noktaların kontrolünü ele geçirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Roş Aşana öncesinde Suriye'deki Hermon Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu'ya Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail ordusundan üst düzey komutanlar eşlik etti. Netanyahu, bölgedeki İsrail askeri faaliyetlerine ilişkin komutanlardan bilgi aldı.

"ŞAM AŞAĞIMIZDA, LÜBNAN BURADA"

Hermon Dağı'ndan bölgeyi göstererek konuşan Netanyahu, İsrail'in kuzeyde ulaştığı askeri konuma dikkat çekti.

Netanyahu, Şam, Lübnan ve Golan Tepeleri'ni işaret ederek, İsrail'in Hermon'dan Yarmuk Nehri'ne ve Akdeniz'e kadar uzanan bölgede geniş bir askeri kontrol sağladığını savundu.

Netanyahu, “Bu, daha önce görülmemiş mutlak bir kontrol” ifadelerini kullandı ve bunu İsrail'in son dönemde elde ettiği en önemli askeri kazanımlardan biri olarak nitelendirdi.

İRAN'A AÇIK TEHDİT

Netanyahu'nun konuşmasındaki en dikkat çekici bölüm ise İran'a yönelik sözleri oldu. İsrail Başbakanı, bölgede yapılacak işlerin henüz tamamlanmadığını belirterek, “Asıl görev İran'daki rejimi yenmek. Buna çok yakınız. Tüm eksenin sonunda çökeceğini biliyoruz. Bunu yapmakta kararlıyız ve yapacağız” dedi.

Netanyahu'nun sözünü ettiği “eksen”, İsrail'in İran ve Tahran'la bağlantılı bölgesel silahlı yapılanmalar için kullandığı ifadeye işaret ediyor.

"SINIRIMIZDA HİÇBİR SİLAHLI GÜCE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Netanyahu ayrıca İsrail sınırına yakın bölgelerde kendilerine tehdit oluşturabilecek silahlı güçlerin konuşlanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Hermon Dağı ve çevresindeki kontrolü İsrail açısından önemli bir askeri kazanım olarak gösterdi.

İsrail ordusu, Beşar Esad yönetiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye tarafındaki Hermon Dağı ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması kapsamındaki tampon bölgedeki bazı noktaların kontrolünü ele geçirmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var
Seçim tarihi veren Destici, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

Seçim tarihi veren Destici, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalit:

Burda hiç yorum yok.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Samsunspor'dan Sergen Yalçın'a sert cevap: Ciddiye almıyoruz

Süper Lig ekibi Sergen'e verdi veriştirdi: Biz seni ciddiye almıyoruz
Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! 'Hazırız' diye duyurdular

Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! "Hazırız" diye duyurdular
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde dev görev

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçı yönetecek
Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış

Rize'de denize inen uçağın pilotun kimliğine bakın
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı

2-0 önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia