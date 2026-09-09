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İşte Şampiyonlar Ligi bu! Galatasaray'ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! Galatasaray'ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Stuttgart, Viking'i ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan Alman ekibi, ismi uzun süre Galatasaray ile anılan yıldız golcüsü Ermedin Demirovic'in 20, 26 ve 32. dakikalarda attığı 3 golle 3-1 öne geçti. Stuttgart'ın 28 yaşındaki yıldızı Demirovic, 12 dakikada hat-trick yapmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Alman ekibi Stuttgart, sahasında Norveç temsilcisi Viking’i konuk etti. Karşılaşmaya son derece etkili başlayan Alman temsilcisi, golcü oyuncusu Ermedin Demirovic’in muazzam performansıyla maça damgasını vurdu.

12 DAKİKADA HAT-TRICK

Yaz transfer döneminde ismi uzun süre Galatasaray ile anılan 28 yaşındaki Bosna-Hersekli santrfor; 20, 26 ve 32. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak sadece 12 dakika içinde hat-trick yaptı. 

PERFORMANSI ALKIŞ TOPLADI

Stuttgart, yıldız futbolcusunun adeta alev aldığı bu fırtına gibi anların ardından skoru bir anda 3-1’e getirerek maça ağırlığını koydu. Demirovic'in devler ligindeki bu tarihi performansı tribünlerdeki futbolseverlerden büyük alkış topladı.

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