Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş'ı kabul etti
Külliye'de dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ağırladı. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen sürpriz görüşme, siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
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