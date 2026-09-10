Galatasaray Lizbon'da kaybetti, Trabzonspor çuvalla para kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Portekiz deplasmanına konuk olan Galatasaray, Sporting karşısında sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılarak Devler Ligi maratonuna moralsiz bir başlangıç yaptı.

TRABZONSPOR'A BONUS MÜJDESİ

Karşılaşmada Galatasaray kalesini koruyan Uğurcan Çakır, 2026/27 sezonunda da Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkarak sözleşmesindeki özel maddeyi aktif hale getirdi. Milli eldivenin Devler Ligi'nde süre almasıyla birlikte transfer anlaşmasında yer alan başarı bonusu gerçekleşmiş oldu. Bu gelişmenin ardından Galatasaray, tecrübeli kalecinin eski kulübü Trabzonspor'a 2.5 milyon Euro ödeme yapacak.

SPORTING MAÇI PERFORMANSI

Portekiz temsilcisi Sporting'e karşı 2 başarılı kurtarış yapan Uğurcan Çakır, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.