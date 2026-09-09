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Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı
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Gıda ve temizlik ürünleri alanında faaliyet gösteren Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konkordato talep etti. Mahkeme, şirket ile Dilek Göçler ve Necip Beştepe hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verirken, alacaklılara itiraz için 7 günlük süre tanıdı.

Tekirdağ merkezli Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkemeden konkordato kararı çıktı. Edirne 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla baktığı dosyada şirket ile Dilek Göçler ve Necip Beştepe'ye 1 Eylül 2026 saat 17.40'tan itibaren 3 aylık geçici mühlet verdi.

GIDADA VE TEMİZLİKTE GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Ege Gıda Meşrubat'ın ürün yelpazesinde şeker, çay, bulgur, nişasta, sirke, kuru fasulye ve irmik gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra çamaşır suyu, gazoz ve antifriz gibi farklı ürünler de bulunuyor.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK SÜRE

Mahkeme ilanıyla birlikte alacaklılar için de itiraz süreci başladı. Buna göre alacaklılar, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkemeye dilekçeyle başvurabilecek. Alacaklılar, konkordato mühleti verilmesini gerektiren şartların bulunmadığını delilleriyle ortaya koyarak talebin reddedilmesini isteyebilecek.

VERGİ MATRAHI 2025'TE GERİLEDİ

Şirketin açıklanan son üç yıllık vergi rakamlarında da 2025 yılında düşüş görüldü. Ege Gıda Meşrubat'ın vergi matrahı 2023'te 3 milyon 119 bin 319 TL, 2024'te 3 milyon 377 bin 108 TL, 2025'te ise 2 milyon 967 bin 374 TL olarak kayıtlara geçti.

Tahakkuk eden vergi ise aynı yıllarda sırasıyla 779 bin 829 TL, 844 bin 277 TL ve 741 bin 843 TL oldu. Böylece şirketin hem vergi matrahı hem de tahakkuk eden vergi tutarı 2025'te bir önceki yıla göre geriledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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