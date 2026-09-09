Haberler

Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek

Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini öne sürdü. İran'ın daha fazla dayanamayacağını savunan Trump, savaşın bitmesiyle petrol fiyatlarının da düşeceğini belirtirken, Tahran'la müzakere ihtimalini tamamen dışlamadı.

Abd Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken İran'la devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, savaşın sona ereceği tarihle ilgili 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimlerini işaret etti.

“SAVAŞ SEÇİMDEN HEMEN SONRA BİTECEK”

İran'ın daha fazla dayanamayacağını savunan Trump, savaşın seçimlerin hemen ardından sona ereceğini öne sürdü.

Trump, “Savaşın seçimden hemen sonra sona ereceğini düşünüyorum çünkü artık daha fazla dayanamazlar. Seçimi etkilemeye çalışmak için çaresiz durumdalar” dedi.

Trump'ın açıklamasına göre savaşın sona ermesi için işaret ettiği tarih, 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen sonrası oldu.

İRAN'LA MÜZAKEREYE KAPIYI TAMAMEN KAPATMADI

Trump, İran'la yeni bir müzakere ihtimaline ilişkin de konuştu. Washington'ın şu aşamada müzakere arayışında olmadığını belirten ABD Başkanı, buna rağmen görüşmelerin gerçekleşebileceğini söyledi.

Trump, “Bir müzakere mümkün olabilir ancak şu anda baktığımız bir şey değil” ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ SALDIRI MESAJI

Trump'ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlık ise Hürmüz Boğazı oldu. Bölgede İran ile ABD arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken Trump, ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonların devam edeceği mesajını verdi.

ABD Başkanı, saldırılarla ilgili “Çok daha fazlasını göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

İran ise ABD'nin beş İran petrol tankerini vurmasının ardından Hürmüz Boğazı yakınlarında 10 gemiyi hedef aldığını açıkladı. Bölgede yeniden tırmanan gerilim Brent petrolün varil fiyatının 100 doların üzerine çıkmasına neden oldu.

PETROL FİYATLARI İÇİN DE SEÇİMLERİ İŞARET ETTİ

Trump, savaşın sona ermesinin petrol fiyatlarını da aşağı çekeceğini savundu. ABD Başkanı, fiyatların seçimlerin ardından hızla gerilemesini beklediğini söyledi.

Trump'ın açıklamaları, İran savaşının yedinci ayına girdiği ve Hürmüz Boğazı çevresindeki karşılıklı saldırıların yeniden yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

Kaynak: Haberler.com
Canlı anlatım: Lizbon'da ikinci gol geldi

Lizbon'da goller üst üste
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti

Erdoğan, Mansur Yavaş ile görüştü
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı! Türkiye fiyatları dudak uçuklattı

Heyecanla beklenen 3 yeni telefonun Türkiye fiyatı epey keyif kaçırdı
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü

Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın rakibi Barcelona, rakibini beşledi

Galatasaray'ın rakibi Barcelona, rakibini paramparça etti
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık

İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş
Erkekler tuvaletindeki gizli kamera skandalında 1 tutuklama

Erkekler tuvaletindeki skandalda 1 tutuklama
Sevdası için 3 bin km yol giden o taraftara unutamayacağı ödül

Sevdası için 3 bin km yol giden görüntüdeki adama unutamayacağı ödül
Lionel Messi, İspanya'dan bir takım daha satın aldı

İspanya'dan bir takım daha satın aldı
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden çocuk, akıma kapılarak yaralandı

Ölüm saçan tabela! Küçük çocuk hastanelik oldu