Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti

Geçtiğimiz günlerde Bingöl'de 5 yıl önce yaptığı bir konuşma gerekçe gösterilerek "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade veren Ahmet Davutoğlu, bu hafta sonu oğlunu evlendiriyor.

ERDOĞAN DA DAVET EDİLDİ

Siyasi arenada yaşanan son gelişmelerin ve adliye sürecinin hemen ardından gerçekleşecek olan nikâh töreni için hazırlıklar tamamlandı. Davutoğlu'nun, oğlunun bu özel günü için hazırlanan davetli listesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da dahil ettiği öğrenildi.

KATILIP KATILMAYACAĞI MERAK KONUSU

Ankara Adliyesi'ndeki ifade sürecinin ardından gelen bu davet, siyasette gözlerin cumartesi günü yapılacak nikah törenine çevrilmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davete icabet edip etmeyeceği ve törene katılım gösterip göstermeyeceği ise kamuoyunda merak konusu...