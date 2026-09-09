Haberler

Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti

Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla adliyede ifade veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu cumartesi oğlunu evlendiriyor. Nikâh için hazırlanan davetli listesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. Son dönemdeki hukuki ve siyasi gelişmelerin ardından yapılan bu davet üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nikâh törenine katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Bingöl'de 5 yıl önce yaptığı bir konuşma gerekçe gösterilerek "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade veren Ahmet Davutoğlu, bu hafta sonu oğlunu evlendiriyor. 

ERDOĞAN DA DAVET EDİLDİ

Siyasi arenada yaşanan son gelişmelerin ve adliye sürecinin hemen ardından gerçekleşecek olan nikâh töreni için hazırlıklar tamamlandı. Davutoğlu'nun, oğlunun bu özel günü için hazırlanan davetli listesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da dahil ettiği öğrenildi.

KATILIP KATILMAYACAĞI MERAK KONUSU

Ankara Adliyesi'ndeki ifade sürecinin ardından gelen bu davet, siyasette gözlerin cumartesi günü yapılacak nikah törenine çevrilmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davete icabet edip etmeyeceği ve törene katılım gösterip göstermeyeceği ise kamuoyunda merak konusu...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma

Üsküdar'daki olaylı seçim sonrası iki isim için düğmeye basıldı

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları hemen değiştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog

Eda konuşmaya başlayınca Erdoğan araya girdi: Bir dakika
Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanı hesapladılar! Biri 28. olacak

Takımlarımızın alacağı puanı hesapladılar! Biri 28. olacak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti

Avrupa ülkesinde deprem! Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti
Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor

Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Gizleyemediler
Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı mutfağa soktu

Görüntüdeki kadınların aşık olduğu isim aynı kişi