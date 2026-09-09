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Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
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Çok sayıda dizide rol alan usta oyuncu İlhami Adsal, tedavi gördüğü Çanakkale'de hayatını kaybetti. Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyünde düzenlenen cenaze törenine sanat dünyasından katılım olmaması dikkat çekti. Usta sanatçı bir avuç insan eşliğinde dualarla toprağa verildi.

  • Usta oyuncu İlhami Adsal, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.
  • Cenazesi Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyünde düzenlenen törenle köy mezarlığında toprağa verildi.
  • Sanat dünyasından kimsenin katılmadığı cenaze töreninde Adsal'ı yalnızca bir avuç seveni ve yakını uğurladı.

Akasya Durağı, Arka Sokaklar ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınan usta oyuncu İlhami Adsal, Çanakkale’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Suluca köyünde düzenlenen cenaze törenine sanat dünyasından katılımın olmaması vefasızlık olarak nitelendirildi.

Çok sayıda film ve dizide rol alan usta oyuncu İlhami Adsal, bir süredir tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde dün gece yaşamını yitirdi. Adsal’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyüne getirildi.

SANAT DÜNYASINDAN KİMSE KATILMADI

Suluca köyünde düzenlenen cenaze töreninde gözler Adsal'ın uzun yıllar birlikte mesai harcadığı meslektaşlarını aradı. Sanat dünyasından katılımın olmadığı törende, usta oyuncuyu yalnızca bir avuç seveni ve yakınları son yolculuğuna uğurladı. Kılınan cenaze namazının ardından İlhami Adsal, köy mezarlığında toprağa verildi.

BİRÇOK UNUTULMAZ PROJEDE YER ALMIŞTI

Sanat hayatı boyunca Türk televizyon ve sinema tarihine geçen pek çok yapımda rol alan İlhami Adsal; Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Doktorlar, Küçük Kadınlar, Kurtlar Vadisi Pusu, Güllerin Savaşı ve Börü gibi projelerdeki performanslarıyla hafızalarda yer edinmişti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

dünya böyle bir yer. cenazen kalabalık olsa nolur ki? Allahı razı edebildin mi edemedin mi, mefta için artık önemli tek konu bu

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Hayat denilen sınav bitti şimdi sonuçlarını öğrenmeye gidiyor daha sonra da sonuca göre ataması yapılacak. Her canlı sınavda. öyle bir sınavdayız ki kitaplara bakarak kopya çekilebiliyor.

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