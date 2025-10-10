Haberler

Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

Güncelleme:
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan ve CHP'nin adayı İbrahim Kahraman'ın kura ile kazandığı başkanvekilliği seçimine ilişkin AK Parti tarafından yapılan itiraz kabul edildi. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından açılan soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gelişmenin ardından Mutlu, İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırılmıştı.

BAŞKANVEKİLİ KURAYLA BELİRLENMİŞTİ

Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği için gerçekleştirilen seçimde, CHP'nin adayı İbrahim Kahraman ile Ak Parti'nin adayı İbrahim Akın yarışmıştı. Seçim süreci oldukça çekişmeli geçmiş ve oylar eşitlenmişti. Seçimin ilk turunda AK Parti adayı 19 oy alırken, CHP adayı 18 oy almıştı. Ancak bu turda gerekli olan üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçilmişti. İkinci turda ise oylar 18-18 eşit kalmış ve bir oy geçersiz sayılmıştı. Üçüncü ve dördüncü turlarda da eşitliğin bozulmaması üzerine, Başkanvekili kura çekimi sonucu belirlenmişti. Kura sonucunda CHP'nin adayı İbrahim Kahraman, Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili seçilmişti.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCece Cece:

yüzsüzler yalan dolan la kazanacaklar

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

E artık seçim falan yapmayalım mahkemeler bu işi halletsin:((

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Troller makarnacılar bu memleketin tam batmasını isteyenler şapka çıkarın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
