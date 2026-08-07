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Odessa'da seferberlik gerilimi! Kadın götürülmek istenen adama sarılıp bırakmadı

Odessa'da seferberlik gerilimi! Kadın götürülmek istenen adama sarılıp bırakmadı Haber Videosunu İzle
Odessa'da seferberlik gerilimi! Kadın götürülmek istenen adama sarılıp bırakmadı
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Ukrayna'nın Odessa kentinde seferberlik kapsamında götürülmek istendiği öne sürülen bir adam ile görevliler arasında arbede yaşandı. Adamın yanındaki kadın, götürülmesini engellemek için ona sıkıca sarılarak uzun süre direnirken, yaşanan gerilim sırasında attığı çığlıklar dikkat çekti. Olayın ayrıntıları ve müdahalenin gerekçesine ilişkin henüz doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

  • Ukrayna'nın Odessa kentinde seferberlik kapsamında götürülmek istenen bir adam ile görevliler arasında arbede yaşandı; bir kadın adama sarılarak müdahaleye engel olmaya çalıştı.
  • Olay, Ukrayna'da tartışma konusu olan zorunlu seferberlik uygulamalarını yeniden gündeme taşıdı; Odessa'da daha önce de benzer gerginlikler yaşanmış ve bazıları için soruşturma başlatılmıştı.
  • Götürülmek istenen adamın kimliği, askerlik yükümlülüğü kapsamında aranıp aranmadığı ve görevlilerin müdahale gerekçesi henüz netleşmedi.

Ukrayna’nın Odessa kentinde yaşandığı belirtilen olayda, seferberlik kapsamında götürülmek istenen bir adam ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Adamı bırakmak istemeyen bir kadın ise ona sarılarak müdahaleye engel olmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında kadının çığlıkları dikkat çekti.

ARACIN İÇİNDE GERGİNLİK YAŞANDI

Odessa’da seferberlik kapsamında götürülmek istendiği öne sürülen bir adam ile görevliler arasında arbede yaşandı.

Adamın yanındaki kadın, götürülmesine engel olmak için ona sıkıca sarıldı. Görevliler adamı araçtan çıkarmaya çalışırken kadın da bırakmamak için direndi.

Bir süre devam eden gerilim sırasında kadının yüksek sesle bağırdığı, adamın ise görevlilerin müdahalesiyle araçtan çıkarılmaya çalışıldığı görüldü.

ZORLA SEFERBERLİK TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Olay, Ukrayna’da uzun süredir tartışma konusu olan zorunlu seferberlik uygulamalarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Odessa’da daha önce de askerlik görevlileri ile siviller arasında benzer gerginlikler yaşanmış, bazı olaylarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle askerlik yükümlülüğü ve seferberlik uygulamaları sürerken, özellikle sokakta yapılan kontroller ve zor kullanıldığı iddiaları kamuoyunda tartışmalara neden oluyor.

OLAYIN AYRINTILARI NETLEŞMEDİ

Son olayda götürülmek istenen adamın kimliği, askerlik yükümlülüğü kapsamında aranıp aranmadığı ve müdahaleyi gerçekleştiren görevlilerin hangi gerekçeyle hareket ettiği henüz netleşmedi.

Kadının ise uzun süre adama sarılarak görevlilerin müdahalesine engel olmaya çalışması dikkat çekti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhbaa Siyaksares:

devlet sistemi korkunç bir sistem, devlerin savaşında masum halklar ölüme götürülür. Rusya yı yöneten korkunç iktidar ile ukranya daki iktidar arasındaki çekişmenin bedelini gençler ve halk ödüyor. bu korkunç bir durum

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