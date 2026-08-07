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Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım

Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım Haber Videosunu İzle
Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım
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Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, cezaevinde kendisini ziyaret eden Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'ya "Beni siz ihbar ettiniz, defolup git" diyerek tepki gösterdiği öne sürüldü. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da cezaevinde bazı isimlere yönelik sert sözler sarf ettiği iddia edildi.

  • Fatih Atik, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisini ziyarete giden Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'yı 'sizin yüzünüzden buradayım' diyerek cezaevinden kovduğunu iddia etti.
  • Atik, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun avukatlarıyla görüşmesinde sorumluluğu başkan yardımcısına yükleyerek 'Hepsinin Allah belasını versin, onların yüzünden cezaevindeyim' dediğini öne sürdü.
  • Atik, gazetecilerin Özgür Özel'e Etimesgut Belediye Başkanı ve yardımcısının uyuşturucu madde kullandığını sormadığını savundu.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Fatih Atik, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu.

VEKİLİ CEZAEVİNDEN KOVDU

Hürriyet'in, kendisini ziyarete giden Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'yı cezaevinden kovduğunu iddia etti.

Atik'in iddialarına göre, parti içindeki krizin su yüzüne çıktığı o görüşmede Hürriyet, milletvekiline şu sözlerle ateş püskürdü:

"Sizin yüzünüzden buradayım. Beni siz ihbar ettiniz, yoksa ben cezaevine girmeyecektim. Buradan git, defol git!"

Bu sert tartışmanın ardından olayın boyutlarının daha da büyüdüğünü belirten Atik, sosyal medya hesabından yaptığı ek paylaşımda, tepkiler üzerine ziyareti yarıda kesmek zorunda kalan vekilin cezaevinde fenalaştığını aktardı.

BEŞİKÇİOĞLU'NDAN İSYAN: ALLAH HEPSİNİN BELASINI VERSİN

Krizin bir diğer adresinin ise yine görevden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu olduğu öne sürüldü. Atik, Beşikçioğlu'nun avukatlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede duruma isyan ederek, sorumluluğun başkan yardımcısına yüklendiğini savundu ve şu ifadeleri kullandığını iddia etti:

"Hepsinin Allah belasını versin, onların yüzünden cezaevindeyim."

ÖZGÜR ÖZEL'E YÖNELİK 'UYUŞTURUCU' VE 'ADAYLIK' ELEŞTİRİSİ

Programda Özgür Özel'in Meclis'te düzenlediği basın toplantısına da değinen Atik, gazetecilerin bazı vahim iddiaları Özel'e yöneltmekten kaçındığını savundu. Atik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Kimse Etimesgut Belediye Başkanı ile yardımcısının uyuşturucu madde kullandığını sormamış. Sorsalardı acaba ne cevap verecekti Özgür Özel?"

Beşikçioğlu'nun tartışmalı adaylık sürecini de hatırlatan gazeteci, "Erdal Beşikçioğlu'nu Etimesgut'tan belediye başkanı yapabilmek için Mansur Yavaş'ı karşılarına aldılar. CHP o dönem büyük bir krizin eşiğinden döndü." değerlendirmesinde bulundu.

"İFADELERDE İSİM VERİLİRSE NE OLACAK?"

Yeni Parti içerisindeki sürecin çok daha farklı boyutlara ulaşabileceğini vurgulayan Fatih Atik, tutuklu başkanların ilerleyen süreçte savcılığa vereceği ek ifadelerin siyasi deprem yaratabileceğine dikkat çekti. Atik, yaşanabilecek olası senaryoya dair şu kritik soruyu yöneltti:

"Menderes Belediye Başkanı ifade verirken 'Bana baskı yaptılar, şu işleri onların yönlendirmesiyle yaptım' derse ne olacak?"

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

ÇALARKEN DEĞİL BÖLÜŞÜRKEN ANLAŞAMAMIŞLAR

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Yalan haber. Adamın paraya ihtiyacı yok. Aylık 2,5 milyon kazanan niye çalsın.

yanıt9
yanıt14
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

3-5 senede bunları bulduysanız, ülkenin 24 yıldır neden bu hale gelip battığı şimdi daha iyi anlaşılıyor..

yanıt5
yanıt12
Haber YorumlarıFatih :

Adolf Reinhardt: bu nası bi mantık :) o zaman Ali koç, Murat Ülker, sabancılar vs vs. kim varsa aptal mı bunlar halen çalışıyorlar kazanmanın derdindeler. Ayrıca bu yorumunla diğer yorumun çelişkili, 24 yıldır kazanacağı kadar kazanmışlardır. niye çalsınlar? :)

yanıt9
yanıt2
Haber Yorumlarısade vatandaş:

doğru bir partiyi örnek alsalar bunlar olmazdı adamlar acemi.

yanıt4
yanıt4
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ortalık daha çok karışacak herkes vaziyet alsın.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Haklısın sıra size geliyor

yanıt8
yanıt15
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Haberde tgrt ve fatih atik logosu varsa yalan ve abartılıdır. küçücük cemden biliriz

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme17
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