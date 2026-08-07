Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Fatih Atik, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu.

VEKİLİ CEZAEVİNDEN KOVDU

Hürriyet'in, kendisini ziyarete giden Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'yı cezaevinden kovduğunu iddia etti.

Atik'in iddialarına göre, parti içindeki krizin su yüzüne çıktığı o görüşmede Hürriyet, milletvekiline şu sözlerle ateş püskürdü:

"Sizin yüzünüzden buradayım. Beni siz ihbar ettiniz, yoksa ben cezaevine girmeyecektim. Buradan git, defol git!"

Bu sert tartışmanın ardından olayın boyutlarının daha da büyüdüğünü belirten Atik, sosyal medya hesabından yaptığı ek paylaşımda, tepkiler üzerine ziyareti yarıda kesmek zorunda kalan vekilin cezaevinde fenalaştığını aktardı.

BEŞİKÇİOĞLU'NDAN İSYAN: ALLAH HEPSİNİN BELASINI VERSİN

Krizin bir diğer adresinin ise yine görevden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu olduğu öne sürüldü. Atik, Beşikçioğlu'nun avukatlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede duruma isyan ederek, sorumluluğun başkan yardımcısına yüklendiğini savundu ve şu ifadeleri kullandığını iddia etti:

"Hepsinin Allah belasını versin, onların yüzünden cezaevindeyim."

ÖZGÜR ÖZEL'E YÖNELİK 'UYUŞTURUCU' VE 'ADAYLIK' ELEŞTİRİSİ

Programda Özgür Özel'in Meclis'te düzenlediği basın toplantısına da değinen Atik, gazetecilerin bazı vahim iddiaları Özel'e yöneltmekten kaçındığını savundu. Atik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Kimse Etimesgut Belediye Başkanı ile yardımcısının uyuşturucu madde kullandığını sormamış. Sorsalardı acaba ne cevap verecekti Özgür Özel?"

Beşikçioğlu'nun tartışmalı adaylık sürecini de hatırlatan gazeteci, "Erdal Beşikçioğlu'nu Etimesgut'tan belediye başkanı yapabilmek için Mansur Yavaş'ı karşılarına aldılar. CHP o dönem büyük bir krizin eşiğinden döndü." değerlendirmesinde bulundu.

"İFADELERDE İSİM VERİLİRSE NE OLACAK?"

Yeni Parti içerisindeki sürecin çok daha farklı boyutlara ulaşabileceğini vurgulayan Fatih Atik, tutuklu başkanların ilerleyen süreçte savcılığa vereceği ek ifadelerin siyasi deprem yaratabileceğine dikkat çekti. Atik, yaşanabilecek olası senaryoya dair şu kritik soruyu yöneltti:

"Menderes Belediye Başkanı ifade verirken 'Bana baskı yaptılar, şu işleri onların yönlendirmesiyle yaptım' derse ne olacak?"

Kaynak: Haberler.com