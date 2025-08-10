Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 6. günde devam ediyor. 13 kurbağa adamın da katıldığı arama çalışmalarına Yukay'ın yakın arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da destek veriyor. Öte yandan Paşalimanı Adası'nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde tekne parçaları bulundu.

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti.

TEKNENİN SU ALTI GÖRÜNTÜLERİNDE PARÇALANDIĞI GÖRÜLDÜ

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü.

İş insanı Halit Yukay'ı 13 kurbağa adam arıyor! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

LİMANDAN AYRILDIĞI GÖRÜNTÜLER SERVİS EDİLDİ

Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görüldü.

İş insanı Halit Yukay'ı 13 kurbağa adam arıyor! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Olaya ilişkin Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Deniz yüzeyinde yarı batık durumda parçalanmış halde bulunan ve Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarılan 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

İş insanı Halit Yukay'ı 13 kurbağa adam arıyor! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

YÜK GEMİSİNİN KAPTANI GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan, 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, Yalova açıklarında demirleyen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.

İş insanı Halit Yukay'ı 13 kurbağa adam arıyor! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

TATLITUĞ, ÇANAKKALE KIYILARINI İŞARET ETTİ

Havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürdürülen arama çalışmalarına, Halit Yukay'ın arkadaşı, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte dalış yapan Tatlıtuğ'un, dronla havadan da arama yaptığı öğrenildi. Olay günü oyuncuyla telefonda görüşen Halit Yukay'ın, Bozcaada'daki ailesini alıp Yunanistan'da tatil yapan Tatlıtuğ ailesinin yanına gitmeyi planladığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından video ile yardım çağrısı yapan Kıvanç Tatlıtuğ, paylaştığı haritada işaretlediği Çanakkale kıyılarında keşif çalışması yapılmasını istedi.

İş insanı Halit Yukay'ı 13 kurbağa adam arıyor! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

İZMİR'DEN ROV CİHAZI GETİRİLECEK

Tatlıtuğ ve arkadaşlarının özel teknelerle Çanakkale kıyılarında arama çalışması yaptığı öğrenilirken, Yukay'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde de Balıkesir'in sahil şeridinde devam ediyor. Erdek ilçesine bağlı ve İlhanlar, Doğanlar, Turanköy, Ormanlı mahallelerinin kıyı kenar çizgisi ile Ekinlik, Avşa, Paşalimanı Adası açıkları ve Kapıdağ Yarımadası çevresinde arama çalışmaları yürütülüyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 13 kurbağa adam, su altında bir ize ulaşmak için dalış yapıyor. Narlı Mahallesi'nden dalış başlatan kurbağa adamlar, rüzgarın yönüne doğru, adalar ve koyları arıyor. Bugünkü çalışmalardan da sonuç alınamaması durumunda pazartesi günü İzmir Emniyeti'nden, 300 metre derinliğe kadar su altında görüntü alabilen ROV cihazı bölgeye getirilerek, deniz tabanında arama başlatılacak.

İş insanı Halit Yukay'ı 13 kurbağa adam arıyor! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

TEKNE PARÇALARI BULUNDU

Balıkesir sahilinin kıyı kenar çizgisindeki koylarda arama çalışmalarını yoğunlaştıran kurbağa adamlar, Paşalimanı Adası'nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde tekne parçaları buldu. Tekne parçaları incelenmek üzere kıyıya çıkartılırken, o anlar kameraya yansıdı.

İş insanı Halit Yukay'ı 13 kurbağa adam arıyor! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Tunç'tan Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt

Bakan Tunç'a açık açık soruldu: Öcalan serbest mi bırakılacak?
Epözdemir'in gözaltına alınmasına AK Partili isimden olay yorum

AK Partili isimden avukat Epözdemir'in gözaltına alınmasına olay yorum
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü

Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü
Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı

Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı
'Sokakta böyle çıplak gezmeyin' deyip saldırdı! Kavga kamerada

"Sokakta böyle çıplak gezmeyin" deyip saldırdı! Kavga kamerada
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit

e-Devlet'ten bomba hizmet! Dolandırılmamak için bu kilidi kapatın
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü 45 yaralı

Katliam gibi kaza! 11 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni! Ateş topları da görülecek

Yalnızca 2 gün kaldı! Gökyüzü ateş toplarıyla kaplanacak
Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün

Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün
İngiltere'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı

Yüzlerce kişi Gazze için sokağa indi, yaşananlar ülke tarihine geçti
Fenerbahçe, Hırvat yıldız Niko Jankovic ile anlaştı

Fenerbahçe gece yarısı bombayı patlattı! Hırvat yıldız imzayı attı
Diyanet'ten programda kullanılan 'Allah baba' ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı

Diyanet TV canlı yayınında kullanılan ifade sonrası işlem başlatıldı
Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! 'Terörsüz Türkiye' için tarih verdi

Süreç ne zaman bitecek? Bahçeli "Terörsüz Türkiye" için tarih verdi
Eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti

Eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti
Süleyman Soylu'dan Salah'ın 'Filistinli Pele' paylaşımına destek

Dünya bu mesajı konuşuyor! Soylu'dan Salah'ın paylaşımına destek
Melih Gökçek: ABB'ye uygulanan ceza Mansur Yavaş'ın şahsına kesilmeli

Gökçek'ten bakanlığa çağrı: Ceza Mahsur Yavaş'ın şahsına kesilmeli
'Valizim kayıp' dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı

Otogarda olay çıkardı! Bağırıp çağırıp güvenliğin saçlarını kopardı
Güzel oyuncu Sydney Sweeney'in ünlü futbolcularla başı dertte! DM kutusu doldu taştı

Ünlü futbolcularla başı dertte! DM kutusu doldu taştı
'Valizim kayıp' dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı

Otogarda olay çıkardı! Bağırıp çağırıp güvenliğin saçlarını kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı

Megakentte yoğun trafik! Birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.