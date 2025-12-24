Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik operasyonlar sürüyor.

ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında son olarak gözaltına alınan isim ünlü yapımcı Timur Savcı oldu. Çakallarla Dans, Kavak Yelleri ve Ölümlü Dünya gibi çok sayıda dizi ve filmin yapımcılığını üstlenen Savcı, Adli Tıp'a sevk edildi.

SAVCIYA İFADE VERECEK

Dilek Yaman Demir'in haberine göre burada saç ve kan örneği verecek olan Savcı'nın daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vereceği aktarıldı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Operasyona dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülmekte olan 2025/265190 soruşturma numaralı dosya kapsamında; TCK 190 ve 191 inci maddeler uyarınca Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından 24 Aralık 2025 tarihinde şüpheli Yusuf TİMUR SAVCI (TİMS&B Prodüksiyon CEO'su) talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmış olup; biyolojik materyallerden ( kan, kıl vb ) numune alınması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade alma işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir."

TİMUR SAVCI KİMDİR?

Türk sinema dizi ve film yapımcısı Timur Savcı, 1975 yılında Adana'da dünyaya geldi. Adana Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü yıllarda yapım asistanı olarak işe başladı ve hukuk fakültesinde süren eğitim hayatına son verdi.

2006 yılında kurduğu Tims&B Productions adlı yapım şirketiyle Türk televizyon kanallarında gösterime giren pek çok popüler diziye ve sinema filmine imza attı.

Bu diziler arasında 2011 yılında yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl, Türk sinema ve dizi tarihinin en başarılı yapımlarından biri olarak kabul edilir. 2013 yılında Cemal Okan ile birlikte TAFF Pictures (Tam Aile Filmleri Fabrikası)'nı kurdu. Bu şirketle 40'tan fazla sinema filmi yaptı.

Ocak 2017'de Burak Sağyaşar ile ortak olarak TİMS&B Productions'ı kurdu. 14 Ocak 2020'de Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği (TESİYAP)'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. 2023 Ağustos ayında görevi meslektaşı Kerem Çatay'a devretti.

FİLMOGRAFİSİ

İnternet dizisi

- Dünyayı Değiştiren Ayten (Yakında) - Disney+

- Modern Kadın (2025-günümüz) - GAİN

- Enfes Bir Akşam (2025-günümüz) - Netflix

- İstanbul Ansiklopedisi (2025) - Netflix

- Şahmaran (2023-2024) - Netflix

- Sıcak Kafa (2022) - Netflix

- Öğrenci Evi (2021) - Exxen

- Yarım Kalan Aşklar (2020) - BluTV

Televizyon dizisi

- Eşref Rüya (2025-günümüz)

- Karadut (2024)

- Siyah Kalp (2024-2025)

- Bambaşka Biri (2023-2024)

- Aldatmak (2022-2024)

- Teşkilat (2021-günümüz)

- Maraşlı (2021)

- Şeref Sözü (2020)

- Leke (2019)

- Gülperi (2018-2019)

- Bir Zamanlar Çukurova (2018-2022)

- Söz (2017-2019)

- Yüz Yüze (2017)

- Ölene Kadar (2017)

- Muhteşem Yüzyıl Kösem (2015-2017)

- Çalıkuşu (2013-2014)[4]

- Muhteşem Yüzyıl (2011-2014)

- Suskunlar (2012)

- Annem Uyurken (2012)

- Mazi Kalbimde Yaradır (2011)

- Kolej Günlüğü (2011)

- Küçük Sırlar (2010-2011)

- Kavak Yelleri (2007-2011)

- Çakıl Taşları (2010)

- Mükemmel Çift (2010)

- ES-ES (2009-2010)

- Melekler Korusun (2009-2010)

- Bir Bulut Olsam (2009)

- Derdest (2008)

- Senden Başka (2007)

- Sağır Oda (2006-2007)

Sinema filmi

- Ölümlü Dünya 2 (2023)

- Cinayet Süsü (2019)

- Ölümlü Dünya (2018)

- Çakallarla Dans 5 (2018)

- Kötü Çocuk (2017)

- Maide'nin Altın Günü (2017)

- Sonsuz Aşk (2017)

- Kardeşim Benim 2 (2017)

- Deliormanlı (2016)

- Çakallarla Dans 4 (2016)

- İkimizin Yerine (2016)

- Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (2016)

- Dönerse Senindir (2016)

- Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (2014)

- Unutursam Fısılda 2014

- Mutlu Aile Defteri (2012)

- Aşk Geliyorum Demez (2009)

- Acı Aşk (2009)

- Aşk Tutulması (2008)

- İlk Aşk (2006)

- Keloğlan Karaprens'e Karşı (2005)

- Mustafa Hakkında Her şey (2003)