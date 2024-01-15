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Ünlü futbolcuları dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi, sonraki duruşma 8 Mart'ta görülecek

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Ünlü futbolcuları dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi, sonraki duruşma 8 Mart'ta görülecek.

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 21 kişiyi "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan ile 6 şüphelinin yargılandığı davada Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Ünlü futbolcuları dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi, sonraki duruşma 8 Mart'ta görülecek.

İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

SEÇİL ERZAN HAKKINDA İSTENEN CEZA 252 YILA YÜKSELDİ

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi. Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine, 4'ü tutuklu 7 sanık, 20 Kasım 2023'te hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak'a ertelemişti. İkinci duruşmada da tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmanın 15 Ocak'a ertelenmesine hükmetmişti.

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

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