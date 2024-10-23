Tusaş'a Terör Saldırısı... TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Partilerin Grup Başkanvekillerinden Kınama: "Teröre ve Terörizme Asla Boyun Eğmeyeceğiz"

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı siyasi partilerin grup başkanvekilleri tarafından kınandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Soğukkanlı, sağduyulu olmamız gereken saatlerdeyiz. Teröre ve terörizme asla boyun eğmeyeceğiz. En sert şekilde terör nereden gelirse gelsin lanetliyoruz" dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Zamanlaması manidar. Provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Bu tür şeylere karşı, ısrarla, inatla halkın beklentisi olan barış içinde bir arada yaşama beklentisine yanıt vermek zorundayız" diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Zamanlamasını çok manidar buluyorum. Bu saldırıyı yapanları devlet mutlaka bulup yakalayacak" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı siyasi parti grup başkanvekillerince kınandı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurul'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hebasından yaptığı açıklamayı okudu. Adan, "Hiçbir terör eylemi ülkemizi yolundan döndüremez. Döktükleri kanda boğulacaklardır" dedi ve birleşime 5 dakika ara verdi.

Adan, aranın ardından TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek grup başkanvekillerine söz verdi. Saadet-Gelecek Grup Başkanı Selçuk Özdağ, şunları söyledi:

Özdağ: "Meclis olarak bu konuyu birlikte kınamamız lazım"

"Bu saldırıyı kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğu andan itibaren zaman zaman darbelerle, çatışmalarla, kamplaşma ve kutuplaştırmalarımızı ön plana çıkartarak, çoğu zaman terör örgütleriyle vekalet savaşları yaptırarak devletin ekonomik olarak kalkınmasını, milletleşmesini ve demokrasinin içselleştirmesini önlemek istediler. Egemen güçler, burada güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devleti istemiyorlar. Teröre karşı birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Kimden, nereden gelirse gelsin 85 milyon olarak eğer teröre karşı birlikte mücadele edersek, Türkiye'de çok rahat bir şekilde huzurlu ortamları inşa edebiliriz. Aksi takdirde Türkiye buradan çok ciddi ağır bedeller öder. Meclis olarak bu konuyu birlikte kınamamız lazım. Birlikte bir deklarasyon yayınlayarak bir ve beraber olduğumuzu deklare etmemiz gerekmektedir. Bu konunun arka planı mutlaka araştırılacaktır. Türkiye bu kaotik ortamları sağ duyuyla aşacaktır."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, şöyle konuştu:

Çömez: "Terörden medet uman bütün çevrelere lanet olsun"

"Terör örgütünü, arkasındaki iradeyi, bundan medet umanları şiddet ve lanetle kınıyorum. Hangi enstrümanı kullanırlarsa kullansınlar, arkalarına hangi gücü alırlarsa alsınlar terör bu güzel ülkede bizim huzurumuzu asla bozamayacak. Biz bir ve beraber olarak, aydınlık günlere aydınlık Türkiye'yi taşıyacağız. Terörden medet uman bütün çevrelere lanet olsun."

Akçay: "Asıl olan birlik ve beraberlik içinde kenetli olmamız"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız mutlaka resmi kaynakların yapacağı açıklamaların dikkate alınması. Birtakım kara propaganda ve dezenformasyon mecralarının iddialarına asla itibar edilmemeli. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Asıl olan birlik ve beraberlik içinde kenetli olmamızdır. Eninde sonunda ülkemiz bu mücadeleden galip gelecektir" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, şunları söyledi:

Temelli: "Zamanlaması manidar. Provokasyon her tarafından belli"

"Çok üzgünüz. Yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu olaya, bu olay kapsamında bakmamak gerekiyor. Kaç gündür bu ülkede, çok önemli bir tartışma sürdürülüyor. Bu tartışmaların çok büyük bir kısmı Türkiye toplumunun beklentilerine yanıt veriyor. Uzun zamandır Türkiye toplumu, bu savaş, şiddet, ölümlerden kurtulmak isterken böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Zamanlaması manidar. Provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Bu tür şeylere karşı, ısrarla, inatla halkın beklentisi olan barış içinde bir arada yaşama beklentisine yanıt vermek zorundayız. Geç kaldığımız her adım yitip giden canlara mal olmaktadır. Bu olayı bir kez daha kınıyorum."

Emir: "Teröre ve terörizme asla boyun eğmeyeceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, teröre asla boyun eğmeyeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Büyük bir üzüntü içerisinde TUSAŞ'taki olayları takip ediyoruz. Soğukkanlı, sağduyulu olmamız gereken saatlerdeyiz. Daha fazla şehidimiz ve yaralımız olmadan güvenlik güçlerimiz bir an evvel bu çatışmaları sonlandırırlar ve teröristler, en sert şekilde cezalandırılır. Teröre ve terörizme asla boyun eğmeyeceğiz. En sert şekilde terör nereden gelirse gelsin lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin eninde sonunda teröristlerle hesaplaşacağını ve terörizme asla boyun eğmeyeceğini Meclis'ten bir kez daha ifade ediyoruz."

Zengin: "'Neden bugün, neden TUSAŞ' bütün bu soruların cevaplanması Türkiye'nin geleceğine dair çok önemli"

Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, saldırıyı kınayarak şunları söyledi:

"Türkiye'nin gündemini sarsan elim bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Türkiye adına çok üzgünüz. Başsağlığı diliyorum. Şehitlerimiz var. Umarım sayıları artmaz. Bütün Türkiye takip ediyor. Çünkü TUSAŞ çok önemli bir kurumumuz. Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığına son vermek için kurulmuş, son yıllarda önemi artan çok önemli bir kuruluşumuz. Türkiye'nin en parlak mühendislerinin çalıştığı bir kuruluş. Zamanlamasını çok manidar buluyorum. Bu saldırıyı yapanları devlet mutlaka bulup yakalayacak. Onları bulmak kadar, bunların arkasındaki yapıları, 'Neden bugün, neden TUSAŞ' bütün bu soruların cevaplanması Türkiye'nin geleceğine dair çok önemli. Ne kadar tartışırsak tartışalım, bütün siyasi partilerin aynı anda terörü kınaması, lanetlemesini ve TBMM olarak Türkiye'nin barışına dair bütün sorumluluğu ve yapması gerekene dair bu birlikteliğin altını çizmesini çok anlamlı buluyorum."