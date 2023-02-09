Türkiye'nin gözü kulağı 10 ilde! Umutları yeşerten haberler art arda geldi

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde enkazdan sağ olarak çıkartılan kişiler, arama kurtarma ekiplerine umut oluyor. 7.7'lik depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta 78 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan kadının ilk sözü, "Önce çocuklarım çıksın, ben sonra çıkarım." oldu. 84 saat sonra enkazdan çıkarılan Fatma isimli çocuk ekiplere büyük mutluluk yaşattı. Ekiplerin, "Fatma, çak bir beşlik" sözüne küçük çocuk ellerini kaldırarak yanıt verdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde şu ana kadar binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ilk anından bu yana fedakarca çalışan arama kurtarma ekipleri, enkazdan bir kişiyi daha sağ çıkarmak için gecesini gündüzüne katıyor.

"ÖNCE ÇOCUKLARIM ÇIKSIN, BEN SONRA ÇIKARIM"

Enkazdan sağ olarak çıkartılan her kişi, ekiplerin umudunu artırırken, duygusal anlar yaşanıyor. 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş Pazarcık'ta Cengiz Topel Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan İbrahim Apartmanı'nda AFAD ve Yesevi Arama Kurtarma ekipleri depremin 64. saatinde "sesimi duyan var mı?" çağrılarına yanıt aldı. Duydukları ses üzerine hemen çalışmalara başlayan ekiplerin zamanla yarışı başladı. 14 saatlik hummalı çalışmanın ardından 36 yaşındaki Hatice İğde, beraberinde 7 yaşındaki oğlu Melih İğde ve 9 yaşındaki oğlu Mehmet Naim İğde ile enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Depremden 78 saat sonra kurtarılan annenin ilk sözleri, "Önce çocuklarım çıksın, ben sonra çıkarım." oldu.

ENKAZDAN ÇIKAR ÇIKMAZ TORUNLARINI SORDU

Hatay'da Akevler Mahallesi Meltem Sokak'ta yer alan Güler Apartmanı'nda ekipler Celile Binicioğlu'na (60) ulaştı. 5 katlı binanın 2. katında oturan kadın, ekiplerin zorlu çalışmaları sonrası enkazdan çıkartıldı. Sedyeye alınan Binicioğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sedyede sağlık ekibinin elini tutarak oğlu ve torunlarını soran kadını ekipler, iyi olduklarını söyleyerek teselli etti. Sabah saatlerinde iki torunu ve oğlu enkazdan çıkartılırken, gelininin ise cansız bedenine ulaşıldı.

KARDEŞLER APARTMANI'NDAN 3 KİŞİ KURTARILDI

Kahramanmaraş'tan bir güzel haber daha geldi. Trabzon Caddesi'nde Kardeşler Apartmanı enkazında çalışan arama kurtarma ekipleri, Eda Büyükçapar'a (22) ulaştı. Genç kadının ses vermesi üzerine çalışmayı hızlandıran ekipler, depremin 84'üncü saatinde Büyükçapar'ı enkazdan çıkarmayı başardı. Genç kadının hemen yanındaki duvardan da ses alan ekipler çalışmalarını sürdürdü. Ekipler İsmail ve İbrahim isimli iki kişiyi de kısa süre sonra enkazdan çıkardı.

ANTAKYA'DA UMUTLAR TÜKENMİYOR

Antakya'da da Gündüz Caddesi'nde Antakya Spor Salonu karşısında bulunan ve Hatay Kadın Voleybol Takımı sporcularından bazılarının yaşadığı bildirilen 6 katlı Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazından sesler duyulmasının ardından çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı. Ekipler, depremden 84 saat sonra söz konusu apartmanın enkazından iki kadını sağ çıkarmayı başardı. Bu binanın bitişiğinde yıkılan farklı bir apartmanda da yaşam belirtisi alan ekipler, bu enkazdan bir erkeği kurtardı.

"ABİM İYİ Mİ?"

Hatay'da enkaz altında kalan anne ve oğlu yaklaşık 70 saat sonra kurtarıldı. Adının Sefa olduğu öğrenilen depremzede ambulansa binerken yakınlarının sağlık durumunu sordu. Sefa yakınlarıyla kucaklaştı. "Abim iyi mi?" diyerek yakınlarından bilgi almaya çalışan vatandaşa çevredeki vatandaşlar, "Herkes çok iyi" karşılığını verdi.

"ÇAK BİR BEŞLİK"

Hatay'da çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, küçük bir kız çocuğunun enkazda kaldığını gördü. İsminin Fatma olduğu öğrenilen minik kız, ekipler tarafından 84 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Fatma, büyük sevinç yaşayan ekiplerin, "Fatma, çak bir beşlik" demesinin ardından iki elini de kaldırdı. İtfaiye erinin kucağında ambulansa götürülen Fatma'nın ağzından çıkan ilk cümle ise "Annem babam" oldu. Sağlık ekiplerine teslim edilen küçük kız, hastaneye kaldırıldı.