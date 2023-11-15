Türkiye Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesini konuşuyor

Türkiye, gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın cezaevinden tahliye edilmesini konuşuyor. 2007 yılında işlediği cinayetle ülke gündemine oturan Samast, aradan geçen 16 yılın ardından bu kez de tahliye edilmesiyle gündemde. Samast'ın Bolu F Tipi Cezaevi'nden tahliyesine gazeteciler ve siyasi isimler tepki gösterdi.

Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında tahliye edildi. Samast'ın tahliyesin birçok gazeteci ve siyasiden tepki geldi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin açıklama yaptı. CHP lideri Özel, yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz. Ogün Samast iyi halden serbest kalıyorsa, bu memlekette adaletin a'sından bahseden gerçekten vicdansızdır." dedi.

"KARDEŞLİĞİMİZE KURŞUN SIKANLAR DIŞARIDA"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Ogün Samast'ın serbest bırakılmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Milletin oyuyla seçilmiş Milletvekilini, yasaya aykırı bir biçimde cezaevinde tutmak için "yargı krizi" çıkaranlar, katilleri serbest bırakıyor. Kardeşliğimize kurşun sıkanlar, kadınlara, çocuklara kasteden "iyi halliler" dışarıda; gazeteciler, siyasetçiler içeride… 'Aslanım benim, aferin Erdoğan…'" ifadelerini kullandı.

"HAKLI OLANLAR, İYİ İNSANLAR, SUSMAYIN"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tahliye kararına tepki göstererek, "Yaşadıklarımız hukukla, yasayla, Anayasa ile filan anlatılamaz. Aklı olan, vicdanı olan herkes bir tarafta dümdüz kötü olanlar karşımızda, bu kadar net! Haklı olanlar örgütlenip güç olmazsa, dur demezse örgütlü kötülük saldırıyor. Haklı olanlar, iyi insanlar, susmayın!" dedi.

İSMAİL SAYMAZ'DAN TEPKİ

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Can Atalay ve Gezi Parkı tutukluları ile gazeteci Barış Pehlivan içeride, gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast dışarıda…" ifadelerini kullandı.

"TEMEL BİR UTANÇ SORUNU"

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da Ogün Samast'ın tahliye edilmesine sert sözlerle tepki gösterdi. X hesabından paylaşım yapan Başarır, "Barış Pehlivan, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı, Çiğdem Mater gibi onlarca haksız tutuklu bugün hala cezaevinde! Hrant Dink'in katili Ogün Samast bugün artık dışarıda! Türkiye'de adalet, AKP iktidarı eliyle temel bir utanç sorununa dönüşmüştür!" dedi.

"HUKUK BİTTİ, TUZ KOKTU"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Gazetecileri hapiste rehin tutanlar, gazetecileri öldürenleri serbest bıraktılar. Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye edildi. Hukuk bitti, tuz koktu."

OGÜN SAMAST TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul'da, 2007 yılında Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast, iyi hali gerekçe gösterilerek koşullu salıverme kapsamında cezaevinden tahliye edildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dink'in katili Samast'ın olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyasını ayırarak, İstanbul Nöbetçi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti. Mahkeme, 6008 sayılı "Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 8. maddesiyle, CMK'nın 250. maddesinin 4. bendine eklenen fıkradaki hüküm gereği, Samast hakkındaki dava dosyasını çocuk mahkemesine göndermişti.

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi de 25 Temmuz 2011'de Samast'ı, "Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Olay tarihinde Ogün Samast'ın 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşını tamamlamamış olduğunu belirten mahkeme heyeti, Samast'ın cezasını üçte bir oranında indirim uygulayarak 21 yıl 6 aya indirmişti. Samast'ı "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 2 yıl hapis ve 900 TL adli para cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, olay tarihindeki yaşını göz önüne alarak bu cezayı da 1 yıl 4 ay hapis ve 600 TL adli para cezasına çevirmişti.

GARDİYANLARA SALDIRDIĞI İÇİN CEZASI ARTMIŞTI

Öte yandan Samast, cezaevindeyken hakkında Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından cezaevindeki gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle açılan dava kapsamında 5 yıl 1 ay 13 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.