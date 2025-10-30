Türkiye Bilişim Ödülleri sahiplerini buldu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, kamunun, bilişim sektörünün gelişimi için engelleyici değil destekleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, Türkiye Bilişim Ödülleri sayesinde bu rolü ortaya koyanların çabalarını gördüklerini söyledi.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından verilen "Türkiye Bilişim Ödülleri" bu yıl "Teknolojiyle Güçlenen Türkiye" temasıyla JW Marriott Ankara Otel'de sahiplerini buldu.

Çoştu, törenin açılışında yaptığı konuşmada, bu programın sadece bir tespit ve takdir değil Türkiye'nin geleceğine dair vizyon değerlendirmesi olduğunu dile getirdi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirten Çoştu, "Bugün 12 binden fazla teknoloji firmasıyla, girişimiyle, 104'ten fazla teknoparkı, 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi, üniversiteleri, araştırmacıları, binlerce girişimi ve yüzbinlerce nitelikli teknoloji uzmanıyla, mühendisiyle Türkiye, bölgesel bir teknoloji üssü olma noktasında emin adımlarda ilerliyor." diye konuştu.

Çoştu, yapay zeka teknolojisi ve dijital teknolojilerdeki gelişmelerin teknoloji ekosisteminin büyümesindeki önemine işaret ederek, sektörün kapasitesini artırmaya, daha rekabetçi hale getirmeye, özellikle yeni fırsat alanlarında söz sahibi bir ekosistem inşa etmeye dair gayretlerini sürdürdüklerini anlattı.

Türkiye'nin veri merkezi kapasitesi, teşvik programları, çağrıları ve TÜBİTAK bünyesindeki süper bilgisayar ağına dikkati çeken Çoştu, böylece bilişim ekosisteminin rekabetçiliğini pekiştirecek teknoloji altyapısını Türkiye'de inşa etmek üzere büyük bir kaynağı harekete geçirdiklerine işaret etti.

Ekosisteme nitelikli "beyin göçü" katkısı

Çoştu, en önemli avantajlarından biri olarak gördükleri insan kaynağını geliştirecek adımları da hep beraber attıklarını vurgulayarak, bunlardan birinin TEKNOFEST'ler olduğunu söyledi.

TÜBİTAK destekleriyle de ekosistemin insan kaynağının desteklendiğinin altını çizen Çoştu, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak Milli Teknoloji Akademisi çatısı altında sektörün ihtiyaç duyduğu teknoloji uzmanlıklarını inşa etmek üzere özel programlar hayata geçiriyoruz. Bu programları önümüzdeki dönemde devam ettireceğiz. Ekosistemimizi sadece eğitim programlarıyla değil, yurt dışından nitelikli beyin göçüyle de desteklemeye gayret ediyoruz. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu stratejik kritik alanlarda yerli çözümlerimizin geliştirilmesi noktasında da çeşitli destek programlarını hayata geçiriyoruz. Kamu, bilişim sektörünün gelişimi için engelleyici değil destekleyici, ön açıcı bir rol üstlenmek durumunda. Bugün açıkçası bu rolü ortaya koyan çalışma arkadaşlarımızın, kamu paydaşlarımızın eforunu hep beraber görüyoruz. Kamu bilişim sektörümüzün gelişmesi için önemli bir kaldıraç görevi üstlenebilir."

Özel teşvikler getirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun da 50'nci yıla giren ödül töreninin bu yıl Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yenilenerek hem yapısal hem içeriksel dönüşümlerle daha kapsayıcı ve yenilikçi hale getirildiğine dikkati çekti.

Türkiye Bilişim Ödülleri'nin bu yılki Çalışma Grubu Başkanı da olan Uzun, bu görevi üstlenmesi istendiğinde büyük bir heyecan duyduğunu dile getirdi.

Uzun, yapılan yenilikler kapsamında mekan ve içeriği yeniden tasarladıklarını, içerik düzeyinde ise kategorileri sadeleştirdiklerini ve "Milli Teknoloji Hamlesi" kategorisi eklediklerini belirtti.

Kamunun teknoloji geliştirirken girişimlere destek olması gerektiğini vurgulayan Uzun, "Ekonominin dinamosu olan teknogirişimlerin ölçeklenmesinde kamunun büyük rolü var. Bu adımla sadece sembolik değil, aynı zamanda sistematik bir dönüşüm hedeflendi." diye konuştu.

Milli Teknoloji Hamlesiyle uyum içinde

Türkiye Bilişim Derneği Genel Kurulu Başkanı Kenan Altınsaat da bu gecenin Türkiye'nin dijital geleceğine dair umutlarını tazelediğini ve bu yolda atılacak yeni adımlar için motivasyon kazandıklarını söyledi.

Hep birlikte daha iyi bir geleceği inşa edeceklerine olan inançlarının başarılı projeleri ödüllendirecek olmanın heyecanını taşıdıklarını belirten Altınsaat, ödül alanları tebrik etti.

Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şube Başkanı Bülent Boran da etkinliği Milli Teknoloji Hamlesi ile uyumlu şekilde ele aldıklarını ve özel sektör firmalarının teknoloji üretme kabiliyetini birlikte değerlendirerek finalist projeleri belirlediklerini söyledi.

Kamu kurumlarının yürüttüğü projelerde ortaya koyduğu vizyon ve başarı hikayelerinin, girişimcilere ilham olmasını amaçladıklarını belirten Boran, burada sergilenen her projenin Türkiye'nin dijital vizyonuna katkı sunduğu birer ölçü olduğunu dile getirdi.

Boran, projelerin yapay zekadan siber güvenliğe, büyük veriden altyapı teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede yer aldığına dikkati çekerek, ülkenin dijital yetkinliği kazanması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kazananlar belli oldu

Konuşmaların ardından finale kalan projelere ilişkin videolar yayımlandı ve izleyiciler eşzamanlı olarak 5 dalda projeleri oyladı.

Bu kapsamda "Belediyecilik Hizmetleri" kategorisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Plaka Sorgulama", "Kamudan Vatandaşa Hizmetler" kategorisinde TCDD Taşımacılık AŞ'nin "Yolcu Taşıma Platformu", "Kamudan İş Dünyasına Hizmetler" kategorisinde Ticaret Bakanlığının "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Yenileme" ve "Kamudan Kamuya Hizmetler" kategorisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün "Sensör Havzası" projeleri ödül aldı.

"Milli Teknoloji Hamlesi" kategorisinde ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün "Yeni Çipli TC Kimlik Kartları ve KVK Uyumlu Çip ve Parmak İzi Kullanarak Elektronik Kimlik Doğrulama" projesi ödüle layık görüldü.