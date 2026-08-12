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Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti; eşi gözaltında

Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti; eşi gözaltında
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Mardin'in Midyat ilçesinde, 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşen Bedriye Naz hayatını kaybetti. Olay öncesinde tartıştıkları iddiası üzerine eşi L.N. gözaltına alındı.

  • Mardin'in Midyat ilçesinde 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen Bedriye Naz hayatını kaybetti.
  • Ölüm öncesinde eşiyle tartıştığı öne sürülen L.N., şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.
  • Bedriye Naz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Bedriye Naz'ın ölümüyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Olay öncesinde eşiyle tartıştığı öne sürülen L.N., şüpheli sıfatıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

5. KATTAN DÜŞEREK CAN VERDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevre Yolu üzerinde bulunan Tanlar Sitesi'nin 5'inci katındaki dairesinde oturan Bedriye Naz, henüz aydınlatılamayan bir nedenle balkondan beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale ve kontrollerde, talihsiz kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bedriye Naz'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

OLAY ÖNCESİ TARTIŞMA İDDİASI

Meydana gelen şüpheli ölüm olayının ardından polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, Bedriye Naz'ın düşmeden önce eşi L.N. ile tartıştığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu gelişme üzerine harekete geçen emniyet güçleri, eş L.N.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifade ve sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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