Bitcoin'de kritik gün: Gözler bu veride olacak

Lider kripto para gün içinde 64 bin 400 doların hemen üzerinde zirve gördü, ardından Asya seansında değer kaybetti. Bitcoin ve Ethereum arasında daha zayıf performansı Ethereum gösterdi ve yüzde 2'ye yakın düşüşle 1.880 dolar dolayına indi. Bitcoin, bu satırların yazıldığı sırada 63 bin 700 dolar dolayında, son 24 saatte yüzde 0,7 kayıpla işlem görüyordu. ABD temmuz ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak.

Piyasanın odağındaki veri, geçen hafta gelen zayıf istihdam raporunun ardından ilk büyük enflasyon okuması olacak. ABD tarım dışı istihdamındaki beklenmedik daralmanın ardından eylül ayı faiz artırımı ihtimali, temmuz sonundaki yüzde 80 dolayından belirgin biçimde geriledi. Vadeli işlem piyasasındaki fiyatlamaya göre eylülde faizin sabit kalması ile artırılması olasılıkları neredeyse başa baş seyrediyor.

Ekonomistler ılımlı bir rapor bekliyor. Manşet enflasyonun yıllık yüzde 3,4'e gerilemesi, gıda ve enerjiyi dışarıda bırakan çekirdek enflasyonun ise yumuşaması öngörülüyor. Asıl sınavı çekirdek enflasyon oluşturacak. Aylık yüzde 0,2 dolayındaki okumalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 hedefine dönüş patikasıyla uyumlu değerlendiriliyor. Daha yüksek bir veri ise enflasyon riskinin sürdüğüne işaret edebilir.

65 BİN DOLAR DİRENCİ AŞILAMADI

Nexo analisti Iliya Kalchev, fiyatın yatay kalmasından çok bu sıkışmanın nasıl oluştuğuna dikkat çekti. Kalchev, 65 bin dolar civarında sert kâr satışları görülmemesinin, baskının mevcut sahiplerden değil bu seviyenin üzerinde açılan kısa pozisyonlardan geldiğine işaret ettiğini savundu. Analiste göre gerçek bir kırılım son dönemdeki yavaş seyrin düşündürdüğünden daha hızlı gelişebilir ve 65 bin dolar aşılırsa sıradaki seviye 70 bin dolar olabilir.

Opsiyon piyasası da benzer bir tabloya işaret ediyor. CF Benchmarks araştırma direktörü Gabe Selby, takip ettiği kripto volatilite endeksinin ağustos başında 35,56 ile son yılların en düşük düzeyine indiğine dikkat çekti. Selby, "Bitcoin'de yükseliş yönlü opsiyonlar ucuz görünüyor. Piyasa çok fazla düşüş korkusu, çok az yükseliş fiyatlıyor" dedi. Selby'ye göre madenciler ile sistematik biçimde alım opsiyonu satan kurumsal hazine şirketleri piyasaya sürekli opsiyon arzı sağlarken, yatırımcılar düşüş koruması için hâlâ prim ödemeyi sürdürüyor.

STRATEGY SATIŞLARI TOPARLANMAYI ZORLUYOR

Mevcut koşullara karşın herkes bir taban görmüyor. Bitfinex analistleri, Bitcoin'i yukarı taşıyan iki talep motorunu borsa yatırım fonları ile başını Strategy'nin çektiği hazine şirketlerinin birikimi olarak tanımladı. Analistlere göre hazine şirketlerinden gelen satışlar artık fiyat üzerinde baskı oluşturuyor. Duyarlılık üzerindeki başlıca baskılardan biri, Strategy'ye 5 milyar dolara kadar Bitcoin satma imkânı veren yetki olarak gösterildi. Madenci satışının ise kısa vadede ihmal edilebilir düzeye indiği belirtildi.

XS.com iş geliştirme direktörü Simon-Peter Massabni, piyasadaki son satış baskısının bir bölümünü Strategy'nin geçen hafta yaklaşık 1.700 Bitcoin elden çıkarmasına bağladı. Yöneticiye göre bu satışlar toparlanmayı kırılgan tutuyor ve piyasayı ABD ekonomik sürprizlerinden ya da enerji fiyatlarından gelecek şoklara daha açık bırakıyor.

HAFTAYI BELİRLEYECEK ENFLASYON SINAVI

Kalchev'e göre piyasanın veriye verebileceği tepki bu kez daha net. Beklentilerin altında bir enflasyon verisi, geçen haftaki istihdam rakamlarının güçlendirdiği ekonomik soğuma anlatısını destekleyebilir. Beklentilerin üzerindeki enflasyon ise faiz artışı ihtimalinin hızla yeniden fiyatlanmasına yol açabilir.

Bitfinex, eylülde faizin sabit kalmasının güvercin bir dönüş gibi okunmaması konusunda uyardı. Geçen ay üç komite üyesi faiz artırımından yana muhalefet şerhi düşmüştü. Ağustos sonunda düzenlenecek Jackson Hole sempozyumu, Fed Başkanı Kevin Warsh için soğuyan iş gücü piyasası ile hedefin üzerindeki enflasyon arasındaki dengeyi nasıl gördüğünü gösterecek sıradaki fırsat olacak. Analistler, "Faiz artırımı fiyatlardan çıkıyor, ancak faiz indirimi henüz fiyatlanmıyor" değerlendirmesini yaptı.

Tüm kurumlar sıkılaşma beklemiyor. Wells Fargo'nun baş ekonomisti, Fed'in 2026 boyunca faizi sabit tutacağını öngörüyor. HSBC ise üst üste ikinci bir yumuşak veri bekliyor ve bu durumda tahvil faizlerinin gerileyip faiz artırımı bahislerinin zayıflayacağını değerlendiriyor.

YÜKSELİŞ SENARYOSU VE FON AKIŞI

CoinShares araştırma direktörü James Butterfill, Bitcoin'in yılı mevcut 64 bin dolar dolayındaki seviyesinin üzerinde kapatmasını bekliyor ve mart ile haziran arasındaki diplerin döngü tabanı olabileceğini savunuyor. Butterfill bu senaryoyu cazip değerlemeler, geri çekilmenin ardından sıfırlanan pozisyonlar, borsa yatırım fonlarına yeniden başlayan girişler ve daha az kısıtlayıcı bir Fed politikası olasılığı olmak üzere dört etkene dayandırdı. Butterfill'e göre Fed ek faiz artırımından kaçınırsa faize duyarlı bir varlık olan Bitcoin bundan yararlanabilir.

Fon tablosu ise temkinli bir not ekliyor. Spot Bitcoin fonlarında geçen haftaki güçlü girişlerin ardından bu hafta çıkış görüldü. Ethereum fonları da haftaya çıkışla başladı. Wincent kıdemli direktörü Paul Howard, son dönem fiyat hareketinin ağırlıklı olarak fonlara gelen girişlerin madenciler ve Strategy'nin tezgah üstü satışıyla dengelenmesinden kaynaklandığını belirtti. Howard, Bitcoin'in son bir haftada 64 bin ile 67 bin dolar arasında sıkıştığını ve küresel kripto işlem hacimlerinin son üç yılın en düşük düzeyinde seyrettiğini belirtti.

PETROL VE MEVSİMSEL RİSK

Enflasyon verisi öncesinde diğer piyasalarda da hareketlilik arttı. Petrol, Hürmüz Boğazı'na dair uzlaşı umutlarının zayıflamasıyla varil başına 90 dolara doğru tırmandı. Tazminat taleplerinin Washington ile Tahran arasındaki görüşmeleri tıkadığı belirtilirken, Umman aracılığındaki müzakerelerde ilerleme haberleri fiyatı bir ara 88 doların altına çekti. Altın 4.400 dolar üzerinde on haftanın zirvesine yakın tutunuyor, hisse senetleri ise rekor seviyelerin yakınında yatay seyrediyor. Uzun vadeli ABD tahvil faizleri 2007'den bu yana en yüksek düzeyine çıktı.

Duyarlılık göstergeleri temmuz ortasından bu yana korku bölgesinde kalmayı sürdürüyor. Bu durum, beklentilerden belirgin biçimde sapacak bir verinin sektör genelinde pozisyonları hızla değiştirmesine yol açabilir. STS Digital yönetici ortağı Jeff Anderson, mevsimsel arka planın da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Anderson, eylül ayının 2013'ten bu yana ortalama yüzde 4 düşüşle Bitcoin'in tarihsel olarak en zayıf ayı olduğunu hatırlattı.

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