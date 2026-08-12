Piyasalarda ateşkes rüzgarı! Altın fiyatları adeta kanatlandı

ABD'de açıklanacak kritik TÜFE verisi öncesinde piyasalar hareketlendi. ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılması kararıyla birlikte ons altın 4.413 dolar seviyesine fırlarken, petrol fiyatları geriledi.

Küresel piyasalarda gözler ABD’den gelecek kritik Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine çevrilmişken, Orta Doğu cephesinden gelen diplomatik hamle altın fiyatlarını uçurdu. ABD ile İran’ın ateşkesi uzatma konusunda mutabakata varmasıyla piyasalarda adeta doping etkisi yaşandı.

ABD ve İran'ın ateşkesi uzatma kararı, jeopolitik risklerin dengelenmesini sağlarken piyasaya anında yansıdı.

Altındaki yükseliş grafiği...

PAKİSTAN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERİYOR

Pakistan, Orta Doğu'daki gerilimin çözümüne yönelik olarak ABD ile İran'ı müzakere masasına getirmek için her türlü çabayı gösterdiğini bildirdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, haftalık basın toplantısında Orta Doğu'daki duruma ilişkin açıklama yaptı. "Pakistan, tarafları (ABD ile İran) müzakere masasına getirmek için her türlü çabada bulunuyor." diyen Andrabi, bölgede barış ve istikrar için çalıştıklarını ifade etti. Andrabi, doğrudan ve dolaylı kanallar aracılığıyla meselenin çözüme kavuşturulması için yapıcı diyaloğun sürmesini sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

İRAN - ABD ÇATIŞMALARI VE HÜRMÜZ BOĞAZI GÖRÜŞMELERİ

İran ve ABD arasında 14 Haziran'da Pakistan arabuluculuğunda varılan mutabakatın ilk aşamasında, ABD'nin İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın bu stratejik su yolundan geçişlerden 60 gün boyunca ücret almayacağı kararlaştırılmıştı.

ABD, mutabakatın imzalanmasının ardından İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmamış ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için Umman kara sularından alternatif rota belirlemişti. ABD'nin bu adımlarını mutabakatın ihlali sayan İran, Boğaz'dan geçişleri kısıtlayarak "izinsiz geçiş yapmaya çalışan" bazı gemileri vurmuştu.

Mutabakata rağmen iki ülke arasındaki gerginlik, 8 Temmuz'da Hürmüz Boğazı çevresinde şiddetli çatışmaların başlamasına yol açmış ve yaklaşık 2 hafta devam etmişti. İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile Boğaz'da gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla yeniden görüşmelere başlamıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Umman ile müzakerelerin son aşamaya girdiğini ve müzakere edilen güzergahın 2 ila 4 ay sürmesi beklenen "geçici bir güzergah" olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını söylemişti.