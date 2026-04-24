MUĞLA'nın Datça ilçesinde Haluk Laçin, uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Olayın ardından polis teslim olan şüpheli Enes K. (20), alacak meselesi nedeniyle Laçin'i vurduğunu öne sürdü.

Olay, saat 15.00 sıralarında, İskele Mahallesi, Ambarcı Caddesi'nde meydana geldi. Enes K., Haluk Laçin'in inşaat- emlak ofisine gitti. Burada Enes K., görüşmek istediğini belirtip Laçin'i dışarı çağırdı. Enes K., yanında getirdiği silahla dışarı çıkan Laçin'e ateş edip, bacağından yaraladı. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Laçin ambulansla Datça Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Laçin buradaki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırgan Enes K., olayın ardından suç aleti silahla polise gidip, teslim oldu, Enes K., ilk ifadesinde Laçin'i aralarındaki alacak meselesi nedeniyle vurduğunu söyledi.

