Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Özkiraz, birçok ameliyata katılmış

Tekirdağ'da, "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin birçok kez ameliyatlara katıldığının belirlendiği bildirildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Özkiraz'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. M.K'yi ziyaret ederek Çapa Tıp Fakültesinden birincilik ile mezun olarak pratisyen hekim olduğunu, Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek 81 puan aldığını, çocuk cerrahisi dalında uzmanlık tercih edeceğini, bu sebeple kendisinden çocuk cerrahisi hakkında bilgi almak istediğini söylediği belirtildi.

Özkiraz'ın sunduğu sınav sonuç belgesi ve Çapa Tıp Fakültesinde çekilmiş fotoğraflarını, plaketlerini, başarı belgelerini M.K'ye gösterdiği, bu sebeple bazı günlerde muayene sırasında M.K'nin yanında bulunduğu, muayene olan çocuklara şeker, çikolata gibi ikramlarda bulunduğu yönünde suç ihbarı yapılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, tanık V.C'nin şikayet ve eklerinin de soruşturma dosyasına eklendiği kaydedildi.

İddianamede, Özkiraz'ın ameliyatlara girdiği, hastane personelinin şüphelinin tıbbi bilgisinin yetersizliği ve sürekli hastanede sabahlaması sebebiyle artan şüpheleri üzerine yapılan araştırmada, bu kişinin sahte diploma tesis numarası ile oluşturduğu kaşeyi bastırarak hastanede sahte görev aldığının belirlendiği aktarıldı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. M.K. tıbbi sekreter T.A. ve şüphelinin erkek arkadaşı olduğu belirtilen C.T.K. ve V.C'nin tanık sıfatıyla beyanlarının alındığı belirtilen iddianamede, tanık beyanlarında doktor sıfatıyla isimleri geçen F.G. ve S.U. hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Arkadaşını ameliyathaneye almış

İddianamede, tanık M.K'nin beyanında, şüphelinin zaman zaman muayenesine gelerek muayeneleri izlediğini, ancak herhangi bir müdahalede bulunmadığını, çoğu zaman kendisine ait steteskopu boynuna taktığını, hastane üniforması ile dolaştığını, zaman zaman ameliyatlara gözlemci olarak katıldığını söylediği aktarıldı.

Tanık V.C'nin ifadesinde şüpheliyle sosyal medyadan tanıştığını, şüphelinin kendisini Çapa Tıp Fakültesi mezunu olarak tanıttığını, zaman zaman Çerkezköy'e şüpheliyi ziyarete geldiğini, şüphelinin bu ziyaretlerde kendisini hastanede karşıladığını, bir kez de ameliyat odasına aldığını, zaman zaman yaptıkları görüntülü görüşmelerde ameliyat odasından görüntüler paylaştığını söylediği belirtildi.

Evinden çok sayıda kimlik kartı çıkmış

Özkiraz'ın ikametinde yapılan aramalarda "ameliyathane dışında giyilmez" yazısı bulunan cerrahi kıyafet, doktor önlüğü, cerrahi kıyafetler, steteskoplar, damar yolu enjeksiyon ucu, enjeksiyon ucu, neşter, adına düzenlenmiş İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartları, 2 adet adına düzenlenmiş İstanbul Tıp Fakültesi intorn doktor kimlik kartı, adına düzenlenmiş İstanbul Üniversitesi personel kartı, adına düzenlenmiş Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi personel kimlik kartı, adına düzenlenmiş Ankara Şehir Hastanesi personel kimlik kartı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Anabilimdalı Servisine ait kart, tıp kitapları ele geçirildiği iddianamede yer aldı.

Şüpheli Ayşe Özkiraz savunmasında 8 yıldır Çerkezköy ilçesinde ikamet ettiğini, liseyi Veliköy'de okuduğunu, ailesinin baskısından korktuğu için çevresine Çapa Tıp Fakültesini kazandığını söylediğini, ailesinin sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgesi üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp ailesine gösterdiğini söylediği aktarıldı.

Özkiraz savunmasında şunlara yer verdi:

"Fatih Gazi Özel Kız Öğrenci Yurduna gidip Nurten isimli görevli kadına kendimi tıp fakültesi öğrencisi olarak tanıttım. Benden bir takım resmi belgeler istendi. İstenen belgelerden sadece öğrenci belgesini daha sonra getireceğimi beyan ettim. Yurda yerleştim. Sonraki süreçte de sürekli olarak getireceğim diyerek bu kişileri oyaladım. Yurda yerleştikten sonra soy ismini bilmediğim Sena ve Ayşe Süzen isimli Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ile kaldım. Okula girebilmek için İstanbul Eminönü semtinde bir pasajda öğrenci kimlik kartı bastırdım. Bu kartların üzerine Ayşem Özkiraz yazdırdım. Okula girerken bu öğrenci kartlarını gösterip girdim. Ankara Şehir Hastanesi, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi personel kimlik kartlarını da bastırdım ancak bunları hiç bir yerde göstermedim."

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hemşire ve personel olan kişilerle tanıştığını ve bunlara kendini doktor olarak tanıttığını aktaran Özkiraz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişilerle zamanla arkadaş olduk. Zaman zaman İstanbul'dan Çerkezköy'e geldim. 2021 yılının kasım ayı içerisinde annemin hastalanması üzerine Çerkezköy Devlet Hastanesine getirdim. Burada Necip Özdemir isimli acil hekimine kendimi doktor olarak tanıttım. Bir kaç kez daha Çerkezköy Devlet Hastanesi acil bölümüne geldim, acilde vakit geçirmek istediğimi söyledim. F. Ç. isimli doktor bana izin verdi. Acilde bulunduğum zaman zarfında hasta muayene etmedim. Ancak muayeneleri izledim. 2022 yılı Haziran ayı içerisinde Çerkezköy'e geldim. Çocuk cerrahı olmak istediğim için Çocuk Cerrahı olan Dr. M.K'nin odasına gittim. Sekreter ile görüşüp kendimi tıp fakültesinden mezun doktor olarak tanıttım. Bir süre sonra Dr. M.K ile görüştüm. Kendimi Çapa Tıp Fakültesi mezunu doktor olarak tanıttım, ayrıca TUS sınavında 81 puan aldığımı söyleyip TUS sınav sonuç belgesini gösterdim. Dr. M.K yanına gidip gelebileceğimi söylemesi üzerine Çerkezköy Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümüne gidip gelmeye başladım. Burada muayenelere katıldım. Çerkezköy Devlet Hastanesindeki tüm cerrahi branşların doktorları ile iletişim kurdum. Bir çok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım Ameliyattan sonra yapılan dikiş işlemlerini bizzat yaptım. Bu işlemlerden Dr. M.K'nin haberi vardı. 12 Kasım'da sekreter beni hastaneye çağırdı. Hastanede gerçek adımı, ne iş yaptığımı, ailemin nerede yaşadığını sordu. Akabinde yalan söylediğimi anladıklarını fark ettim. Sonra Dr. M.K. ile görüştüm her şeyin yalan olduğunu söyledim. Bu süre içerisinde kimseyi maddi olarak mağdur etmedim. Tıp fakültesini kazanamadığım için ailemden korkarak yalan söyledim. Sonra bir sarmalın içerisine girip çıkamadım. Pişmanım. Atılı suçlamayı kabul ediyorum."

İddianamede, şüpheli Ayşe Özkiraz'ın banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede üzerine atılı suçlara temas eden herhangi bir hesap hareketinin bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Özkiraz ameliyatlara katılmış

İddianamenin genel değerlendirme bölümünde Özkiraz'ın sadece hasta muayene etmekle kalmayıp bizzat ameliyatlara katılarak hastalar üzerinde dikiş işlemi yaptığının tespit edildiği, alınan savunmasında da bu hususu ikrar ederek ameliyattan sonra hastalara dikiş attığını beyan ettiği, ayrıca yine şüphelinin telefonu üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonrasında tespit edilen görüntülerden, şüphelinin birçok kez farklı branşların ameliyatlarına katıldığı, bu ameliyatların bir kısmının çocuk cerrahisi bölümü, bir kısmının ise kadın doğum hastalıkları bölümüne ait ameliyatlar olduğu tespitine yer verildi.

Görüntüler üzerinde yapılan inceleme sonrası hazırlanan bilirkişi raporu içerisinde bulunan görüntüler tetkik edildiğinde şüphelinin katılmış olduğu ameliyatlarda sezaryenle doğum ameliyatı, apandisit ameliyatı, yine ameliyat masasında yatan hastanın başında tek başına dikiş yaptığına dair görüntüler, şüphelinin üzerinde resmi kurum yaka kartı olduğu halde Çerkezköy Devlet Hastanesi Acil Servisi girişinde çekilen fotoğrafı, diğer hastane personellerince şüpheliye eldiven giydirilip dezenfektan yaptırılarak ameliyata hazırlandığına ilişkin görüntülerin tespit edildiği belirtildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şehzade Mustafa Sevban Atalay, Özkiraz'ın "1219 sayılı Kanuna aykırılık", "Resmi belgede sahtecilik", "Özel belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılması ve TCK'nın 53 maddesine kasten işlenen bir suçtan ötürü hapis cezasına mahkum olunması durumunda, mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını talep etti.

Olay

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Ayşe Özkiraz'ın "sahte doktor" olarak çalışmasına ilişkin bakanlıkça yürütülen soruşturma sonucunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirilmesine, ameliyathane sorumlusu doktora kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar vermişti.