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42 ilde Avcı Projesi kapsamında kişisel veri satan şüpheliler gözaltına alındı

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İstanbul merkezli 42 ilde 13 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi; Avcı Projesi kapsamında kişisel ve finansal bilgileri satışa sunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bu bilgileri tehdit ve şantajda kullandığı, kart bilgileriyle alışveriş yaptığı belirlendi.

Başka isimlere ait kişisel ve finansal bilgileri mesajlaşma uygulamalarındaki gruplar üzerinden paylaşarak satışa sunan, söz konusu bilgileri tehdit ve şantaj amacıyla kullanan şüphelilere yönelik 42 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yapay zeka destekli 'Avcı Projesi' kullanılarak yürütülen çalışmalar kapsamında bir mesajlaşma uygulamasında oluşturulan gruplarda, vatandaşlara ait kişisel bilgilerin (ad-soyad, telefon numarası, T.C. kimlik numarası vb.) yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek paylaşıldığı ve belirli bir ücret karşılığında satışa sunulduğu tespit edilirken, söz konusu bilgilerin kamuoyunda infiale neden olan olaylar başta olmak üzere çeşitli konularda tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığı; ayrıca vatandaşlarımıza ait banka ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılması suretiyle alışveriş yapıldığı ekipler tarafından belirlendi.

42 ilde operasyon yapıldı

Yapılan çalışmalar kapsamında tespiti yapılan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 13 Kasım tarihinde İstanbul merkezli 42 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili tahkikat işlemleri devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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