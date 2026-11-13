Nvidia CEO'sunun istifası sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor!

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Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın yasak aşk skandalının ardından istifa etmesiyle başlayan tartışmalar, bu kez dikkat çekici bir videoyla devam etti. Alice Huang ve Kimberly Powell ile ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından görevinden ayrılan Huang'ın adı, Çin istihbaratının güçlü iş insanlarını etkilemek için kullandığı yöntemleri konu alan bir paylaşımla yeniden gündeme geldi. Dans eden bir kadının görüntülerinin yer aldığı videoda, Çin'in kadın ajanlar aracılığıyla uluslararası şirketlerin yöneticilerini nasıl etkileyebileceği anlatıldı.

YASAK AŞK SKANDALININ ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Jensen Huang'ın özel hayatıyla ilgili gelişmelerin ardından paylaşılan Vietnamca bir videoda, Çin istihbaratının kadın ajanları kullanarak uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin psikolojisini hedef aldığı anlatıldı.

Paylaşımda, özellikle teknoloji dünyasında uzun yıllar çalışan ve kararlarını mantık çerçevesinde veren yöneticilerin duygusal ilişkiler üzerinden etkilenebileceği savunuldu. Dans eden bir kadının görüntüleri de bu anlatıma eşlik etti.

SUN TZU'NUN SAVAŞ STRATEJİSİNE GÖNDERME

Videoya eşlik eden paylaşımda, Çinli askerî stratejist Sun Tzu'nun düşmanı savaşmadan yenme anlayışına dikkat çekildi. Bu stratejinin rakibi doğrudan çatışmaya girmeden içeriden zayıflatmayı amaçladığı anlatıldı.

Jensen Huang'ın Alice Huang ile yaşadığı ilişki de bu çerçevede ele alındı. Paylaşımda, güçlü şirketlerin yöneticilerinin özel hayatları üzerinden etkilenmesinin şirketler açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

İKİ KADININ ARDINDAN ÜÇÜNCÜ İSİM DE ORTAYA ÇIKTI

Jensen Huang'ın özel hayatına ilişkin gelişmeler Alice Huang ile sınırlı kalmadı. Nvidia'nın üst düzey yöneticilerinden Kimberly Powell ile ilişkisi de haber konusu oldu.

Huang'ın istifasının ardından şirket bünyesinde çalışan üçüncü bir kadınla daha ilişki yaşadığına ilişkin haberler yayımlandı. Üçüncü kadının kimliği açıklanmadı.

33 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ

1993 yılında kurduğu Nvidia'yı dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri haline getiren Jensen Huang, 12 Kasım'da Ceo'luk görevinden ayrıldı. Huang'ın yerine şirketin finans direktörü Colette Kress geçici CEO olarak atandı.

İstifanın ardından Nvidia'nın geleceği ve şirketin yönetim yapısı tartışılmaya devam ederken, Çin istihbaratının yöntemlerini konu alan video da Huang'ın özel hayatı üzerinden yürütülen tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

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Kaynak: Haberler.com