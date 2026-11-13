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Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha! Milli yıldız Fransa maçında yok

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Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha! Milli yıldız Fransa maçında yok
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A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Ozan Kabak'tan kötü haber geldi. Milli savunmacı, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve Fransa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Türkiye- Belçika karşılaşmasının 32. dakikasında sarı kart gören Ozan Kabak, cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar A Ligi'ndeki son grup maçında görev yapamayacak.

FRANSA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Belçika karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle gruptaki beşinci maçından da puansız ayrılan Türkiye, son karşılaşmasında Fransa'ya konuk olacak. Kritik mücadele öncesinde Ozan Kabak'ın cezalı duruma düşmesiyle Ay-yıldızlıların savunma hattında önemli bir eksik oluştu.

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Kaynak: Haberler.com
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