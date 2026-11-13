Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın'a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur

Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın'a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulurGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımımızın Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın, eski takım arkadaşı Ümit Özat'ın sert eleştirilerine hedef oldu. Mücadelenin devre arasında konuşan Özat, Yalçın'ın taktik bilgisine yönelik çarpıcı ifadeler kullanırken A Milli Takım'daki geleceğinin de uzun olmayacağını savundu.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, Arda Güler'in golüyle öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın devre arasında değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Özat, teknik direktör Sergen Yalçın'ı sert sözlerle eleştirdi.
Özat, Yalçın'ın teknik direktörlük anlayışını hedef alarak, "Sergen Yalçın kara düzen bir antrenör. Sergen Yalçın taktik bilmez, bak net söylüyorum!" ifadelerini kullandı.
"MİLLİ TAKIM'DAKİ ÖMRÜ UZUN OLMAZ"
Ümit Özat, eleştirilerini Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'daki geleceğine ilişkin değerlendirmesiyle sürdürdü. Deneyimli yorumcu, "Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'da teknik adamlık ömrünün çok uzun olacağını düşünmüyorum..." sözleriyle Yalçın'ın görev süresinin kısa olabileceğini öne sürdü.
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