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Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni

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İstanbul merkezli 3 ilde, yurt dışında hayatını kaybeden kişilerin miraslarını ele geçirmek için kurulan dolandırıcılık düzeni ortaya çıkarıldı. Miras sahiplerine benzeyen kişileri "joker" olarak kullanan şüphelilerin, sahte pasaportlarla bankalardan para çektiği belirlendi. Operasyonda, aralarında 19 ayrı suçtan aranan eski bir avukatın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

  • İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışında hayatını kaybeden veya gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının miraslarını sahte belgelerle ele geçirmeye çalışan 11 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin, miras sahiplerine benzeyen kişileri "joker" olarak kullanıp sahte pasaportlarla banka şubelerinden miras hesaplarındaki paraları çektiği belirlendi.
  • Gözaltına alınan şüphelilerden biri, aralarında dolandırıcılık, zimmet ve bilişim sistemleri üzerinden hırsızlığın bulunduğu 19 ayrı suçtan aranan eski bir avukat.

İstanbul merkezli 3 ilde, yurt dışında hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının miraslarını sahte belgelerle ele geçirmeye çalışan şüphelilere operasyon düzenlendi. Miras sahiplerine benzeyen kişileri "joker" olarak kullanan şüphelilerin, sahte pasaportlarla bankalardan para çektiği belirlendi. Operasyonda, aralarında 19 ayrı suçtan aranan eski bir avukatın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte belge kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yurt dışında yaşamını yitiren veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarını hedef aldığı ortaya çıkarıldı.

MİRASÇISI OLMAYAN KİŞİLERİ HEDEF ALDILAR

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin özellikle mirasçısı bulunmayan kişilere ait dosyaları takip ettiği tespit edildi. Şüphelilerin, miras hesaplarındaki paraları ele geçirmek amacıyla sahte belgeler hazırladığı belirlendi.

"JOKER" OLARAK KULLANDIKLARI KİŞİLERİ BANKAYA GÖNDERDİLER

Dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları da soruşturmayla ortaya çıktı. Şüphelilerin, miras sahipleriyle benzer fiziki özelliklere sahip kişileri "joker" olarak kullandığı belirlendi. Sahte pasaportlarla banka şubelerine giden bu kişilerin, miras hesaplarındaki paraları çektiği tespit edildi. Hesaplardan alınan paraların ise şüphelilere ve birinci derece yakınlarına aktarılarak izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 11 GÖZALTI

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Bilecik ve Kırklareli'de sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

19 AYRI SUÇTAN ARANAN ESKİ AVUKAT DA YAKALANDI

Operasyonda yakalanan şüphelilerden birinin 19 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan eski bir avukat olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kişinin dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık suçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan arandığı belirtildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
★ Okurların en beğendiği yorum
Manchini:Bizim milletimize hırsızlık diyeceksin, menfaat diyeceksin, çıkar diyeceksin üç kağıtcılığın kitabını yazar çürümeyen bir yerimiz kalmışmı açıkçası çok merak…
Tüm yorumlar (5)
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıManchini:★ Okurların en beğendiği

Bizim milletimize hırsızlık diyeceksin, menfaat diyeceksin, çıkar diyeceksin üç kağıtcılığın kitabını yazar çürümeyen bir yerimiz kalmışmı açıkçası çok merak ediyorum

Yorum Beğen9
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Haber YorumlarıAykut Kalanoğlu:

Şeytana bile pabucunu vallahi ters giydirir bizim içimizde aşırı çok fazlaca olan 2 ayaklı şeytanlar !

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Haber Yorumlarıözkan çetin:

gişe işlemlerinde parmak izi şart

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Haber YorumlarıTuncay Aydın:

Taş devrinden kalma cezalar bile olsa yeter, şimdikinden daha çok caydırıcı olur ama maalesef günümüzde cezalar ödül gibi

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Haber Yorumlarıbudak25:

Futbolda uluslar A liginde başarılı olamasakta, şeytanlıklta hiçbir ulus bizi geçemez.

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