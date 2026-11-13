Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı

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TikTok içerik üreticileri Cansu Kaya ve Sinan Kaya, kızları Ela'nın dünyaya gelişini canlı yayınla takipçilerine gösterdi. Doğum anlarının paylaşıldığı yayını yaklaşık 100 bin kişi izledi.

Görüntülerde Cansu Kaya'nın gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken, "Bebiş geliyor" sözlerine "Anne" diyerek karşılık verdiği duyuldu.

BABANIN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Canlı yayın sırasında Ela bebeğin ağlaması üzerine Sinan Kaya'nın, "Ağlıyor, mama istiyor" dediği duyuldu. Daha sonra kamerayı kendisine çeviren Kaya, "Ben kucağıma alamaz mıyım?" diye sordu.

CANLI YAYINA HEDİYE YAĞDI

Yaklaşık 100 bin kişinin takip ettiği canlı yayında çifte çok sayıda sanal hediye gönderildiği görüldü. Doğum anını takipçileriyle paylaşan çiftin, yayın sırasında gönderilen hediyelerden ne kadar kazanç elde ettiği ise bilinmiyor.

Kaynak: Haberler.com