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Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı

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Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı Haber Videosunu İzle
Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı
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TikToker Cansu Kaya ve Sinan Kaya çifti, kızları Ela'nın doğumunu canlı yayınla takipçileriyle paylaştı. Yaklaşık 100 bin kişinin izlediği yayında annenin gözyaşları ve babanın sözleri dikkat çekti. İzleyiciler tarafından çok sayıda sanal hediye gönderilirken, çiftin doğum yayınından ne kadar para kazandığı bilinmiyor.

TikTok içerik üreticileri Cansu Kaya ve Sinan Kaya, kızları Ela'nın dünyaya gelişini canlı yayınla takipçilerine gösterdi. Doğum anlarının paylaşıldığı yayını yaklaşık 100 bin kişi izledi.

Görüntülerde Cansu Kaya'nın gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken, "Bebiş geliyor" sözlerine "Anne" diyerek karşılık verdiği duyuldu.

BABANIN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Canlı yayın sırasında Ela bebeğin ağlaması üzerine Sinan Kaya'nın, "Ağlıyor, mama istiyor" dediği duyuldu. Daha sonra kamerayı kendisine çeviren Kaya, "Ben kucağıma alamaz mıyım?" diye sordu.

CANLI YAYINA HEDİYE YAĞDI

Yaklaşık 100 bin kişinin takip ettiği canlı yayında çifte çok sayıda sanal hediye gönderildiği görüldü. Doğum anını takipçileriyle paylaşan çiftin, yayın sırasında gönderilen hediyelerden ne kadar kazanç elde ettiği ise bilinmiyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıŞahin Yıldırım:

ahlaksızlığa birileri dur desin lütfen… gittikçe konular daha da mahrem yerlere gidiyor… kadınlar para kazandıran eşya giib davranıyor kendilerine… islam kadına şeref verip yüceltirken, aksi yönde davranışlar artıyor Müslüman Türk toplumunda.. acilen önlem alınmalıdır. kadınlar emanettir, kıymetlidir, mahremdir.. lütfen Cumhurbaşkanımız ve içişleri bakanımız bu duruma el atsın. cezalar uygulansın… gençlerimiz ve geleceğimiz büyük tehdit altında…

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Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Anlamadigim 1 olay ise bu sanal alemde yayin yapanlara neden para gonderilir? Gonderenler parayi sokaktanmi topluyor? Akillarinda zorumu var? Devletler buna neden nasil izin veriyor?

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