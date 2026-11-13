Ne şakaları var ne de acımaları! İspanya önüne geleni deviriyor

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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Çekya ile İspanya, Epet Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin 39. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Alex Baena, meşin yuvarlağı ağlara göndererek konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

ÇEKYA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 72. dakikasında Çekyalı futbolcu Ladislav Krejci, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sayısal üstünlüğü eline geçiren İspanya, 90+6. dakikada Marc Pubill'in attığı golle farkı ikiye çıkardı ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

İSPANYA 5'TE 5 YAPTI

Bu sonuçla birlikte İspanya, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak 15 puana ulaştı. Çekya ise beşinci karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılarak puansız kaldı.

SON MAÇTA RAKİP İNGİLTERE

İspanya, gruptaki son karşılaşmasında 15 Kasım'da İngiltere'yi Riyadh Air Metropolitano'da ağırlayacak. Çekya ise aynı gün Hırvatistan ile Opus Arena'da karşı karşıya gelecek.