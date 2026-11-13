Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ne şakaları var ne de acımaları! İspanya önüne geleni deviriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ne şakaları var ne de acımaları! İspanya önüne geleni deviriyor
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'un beşinci maçında İspanya, deplasmanda karşılaştığı Çekya'yı 2-0 mağlup etti. Rakibine geçit vermeyen İspanyollar, gruptaki beşinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak puanını 15'e yükseltti.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Çekya ile İspanya, Epet Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin 39. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Alex Baena, meşin yuvarlağı ağlara göndererek konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

ÇEKYA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 72. dakikasında Çekyalı futbolcu Ladislav Krejci, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sayısal üstünlüğü eline geçiren İspanya, 90+6. dakikada Marc Pubill'in attığı golle farkı ikiye çıkardı ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

İSPANYA 5'TE 5 YAPTI

Bu sonuçla birlikte İspanya, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak 15 puana ulaştı. Çekya ise beşinci karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılarak puansız kaldı.

SON MAÇTA RAKİP İNGİLTERE

İspanya, gruptaki son karşılaşmasında 15 Kasım'da İngiltere'yi Riyadh Air Metropolitano'da ağırlayacak. Çekya ise aynı gün Hırvatistan ile Opus Arena'da karşı karşıya gelecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Maaşlarını alamayan 65 madenci kendilerini yer altına kapattı

Madencilerin yer altı direnişi! Kendilerini ocağa kapadılar
Zuhal Olcay'dan eski eşi Haluk Bilginer'e manidar yanıt! 'Türk sineması' vurgusu dikkat çekti

Haluk Bilginer'e eski eşinden manidar yanıt! Tek cümlesi dikkat çekti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsveç'ten topluma uyum sağlayamayan göçmenler için şaşırtan karar

Göçmenler için düğmeye basıldı! Bunu yapanlar kapı dışarı ediliyor
Amatör maçta kavga; 5 futbolcu yaralandı

Bir hiç uğruna bu hale geldiler
AB'nin kabul etmediği kokoreç COP31'de BM alanına girdi! Tadan yabancılar ertesi gün yine geldi

AB'nin kabul etmediği lezzet BM alanında! Tadan yine geldi
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan cezaevinden çıktı! İlk sözleri: Şimdi kızıma kavuşmak istiyorum

İmamoğlu'nun avukatı cezaevinden çıktı! İlk sözü kızı oldu
Eski manken İpek Tanrıyar'dan hastane paylaşımı! Notu güldürdü

Bir dönemin ünlü mankeniydi! Devlet hastanesinden paylaşım yaptı
Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı

Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri

Türkiye, vatan evlatlarını kaybetti! İşte şehitlerimizin isimleri