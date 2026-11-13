Çamura basmamak için attığı adım felaket oldu! Boğaziçi öğrencisi bina boşluğuna düştü

Çamura basmamak için attığı adım felaket oldu! Boğaziçi öğrencisi bina boşluğuna düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Sarıyer'de Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Öyküm Naz S. (22), arkadaşlarıyla yemekten dönerken evinin önündeki çamura basmamak için duvar kenarına adım attı. Dengesini kaybeden genç kız bina boşluğuna düştü. Ameliyata alınan öğrencinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor, hayati tehlikesi devam ediyor.
- Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi'nde Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Öyküm Naz S. (22), dün saat 03.30 sıralarında evinin önünde çamura basmamak için duvar kenarına adım attığı sırada dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü.
- Ağır yaralanan Öyküm Naz S., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı ve yoğun bakımda tedavisi süren öğrencinin hayati tehlikesi devam ediyor.
- Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Doğan Can CESUR-Mehmet Kaan KURT / İSTANBUL – Sarıyer'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Öyküm Naz S. (22), evinin önünde çamura basmamak için duvar kenarına adım atarken dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü. Ağır yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Öyküm Naz S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
BALIK RESTORANINDAN EVİNE DÖNÜYORDU
Olay, dün saat 03.30 sıralarında Rumeli Hisarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Öyküm Naz S., arkadaşlarıyla bir balık restoranında yemek yedikten sonra evine gitmek üzere ayrıldı. Evinin önüne gelen Öyküm Naz S., yerdeki çamura basmamak için duvar kenarına adım attı. Bu sırada dengesini kaybeden Öyküm Naz S., bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
AMELİYATA ALINDI, HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Öyküm Naz S., ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından ameliyata alınan Öyküm Naz S.'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.