Bu nasıl reklam! Meyve tezgâhında akılalmaz gösteri

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İran'daki bir meyve pazarında kaydedildiği belirtilen görüntülerde, bir adamın yaptığı sıra dışı ateş gösterisi şaşkınlık yarattı.

Önce yanıcı bir gazı içine çeken adam, ardından kulaklarına yerleştirdiği kâğıt ruloları ateşe verdi. Gösterisinin sonunda ise hortumu tutuşturarak tehlikeli hareketlerine bir yenisini ekledi.

PES DEDİRTEN GÖSTERİ

Yanıcı maddelerle gerçekleştirilen hareketlerin meyve tezgâhının hemen yanında yapılması, gösterinin tehlikesini de gözler önüne serdi.

Görüntüler bir reklam gösterisini andırsa da adamın bunu hangi amaçla yaptığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.