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2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi

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2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
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Antalya ile Alanya arasındaki ulaşımı büyük ölçüde rahatlatması beklenen otoyol projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden otoyolda incelemelerde bulunarak son durumu açıkladı. Saatler süren yolculuğun 35-40 dakikaya kadar düşeceğini belirten Uraloğlu, Ekim 2028 olarak belirlenen bitiş tarihinin öne çekilebileceğinin sinyalini verdi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya- Alanya Otoyolu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İnşası süren T2 ve T3 tünellerini ziyaret eden Uraloğlu, yetkililerden projenin son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Otoyolun toplam 122 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, "Antalya- Alanya Otoyolu 84 kilometresi ana gövde ve bağlantı yollarından oluşuyor; toplam 122 kilometre. Sahanın neredeyse tamamına yakınında çalışmaları devam ettiriyoruz." dedi.

TÜNELLERDE YÜZDE 80 SEVİYESİNE ULAŞILDI

Projedeki ilerleme oranlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, tünel çalışmalarında yüzde 80, viyadüklerde yüzde 50 ve toprak işlerinde yüzde 45 seviyesine ulaşıldığını açıkladı.

Uraloğlu, "Toprak işlerinde, köprü, viyadük, menfez gibi sanat yapılarında, tünel işlerinde aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tünellerde yüzde 80'ler seviyesine, viyadüklerde yüzde 50'ler seviyesine, yine toprak işlerinde yüzde 45'ler seviyesine geldik. İyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

BİTİŞ TARİHİ ÖNE ÇEKİLEBİLİR

Otoyolun tamamlanması için sözleşmede Ekim 2028'in hedeflendiğini belirten Bakan Uraloğlu, çalışmaların planlanandan hızlı ilerlediğini söyledi.

Uraloğlu, "Sözleşmeye göre hedefimiz 2028 Ekim ayı. Ama şu anda öngördüğümüz sürenin önünde gidiyoruz. Bu seneki kışın hava şartlarına göre, baharın durumuna göre biraz daha erkene çekeceğiz. Ama ne kadar erkene çekebiliriz, onu da ilerleyen zaman diliminde inşallah kamuoyuyla paylaşmış oluruz." dedi.

SAATLER SÜREN YOLCULUK 35-40 DAKİKAYA İNECEK

Projenin tamamlanmasıyla Antalya ile Alanya arasındaki ulaşım süresinin önemli ölçüde kısalacağını vurgulayan Uraloğlu, otoyolun bölge turizmine de katkı sağlayacağını belirtti.

Uraloğlu, "Saatler süren trafiği biz uçtan uca 35-40 dakikalara yakın bir zaman dilimi içerisinde geçmiş olacağız. Sadece bir otoyol değil, turizmi destekleyecek olan çok ciddi bir yatırım yapmış oluyoruz Antalya'mıza. Elbette bunun bir ucunun Mersin'e ilerleyen zamanda da gideceğini söylemek lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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