Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, katledilişinin 11'inci yılında Dört Ayaklı Minare önünde anıldı. Anma programında konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Tüm şehrin gözleri önünde gerçekleşen bir cinayeti bir tek yargı sistemimiz göremedi. Tahir Elçi cinayeti yok sayılarak mı toplumsal bütünleşmeden bahsedeceğiz? Bu şehrin gözleri önünde işlenen bir cinayeti görmezden gelerek mi barıştan ve kardeşlikten söz edeceğiz" diye sordu.

Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te çatışmalar nedeniyle tarihi yapıların zarar görülmesine yönelik tepkisini dile getirmek amacıyla basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasındaki silahlı çatışma sırasında vurularak öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, öldürülüşünün 11'inci yılında anıldı.

Tahir Elçi'nin eşi ve YENİ Parti İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ile YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, DEM Parti milletvekilleri Sinan Çiftyürek, Nevroz Uysal, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, bölge baroları başkanları, siyasi parti temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda avukat Diyarbakır Adliyesi önünde toplanıp, Elçi'nin öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare önüne yürüdü.

Dört Ayaklı Minarenin önünde başlayan anma töreninde Ahmet Kaya'nın "Diyarbakır Türküsü" ile Tahir Elçi'nin katledilmeden önce yaptığı son konuşmalar dinletildi.

Anma töreninde konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Sertaç Buluttekin, bugün burada insan hakları savunuculuğunun, barışın ve adaletin en kararlı seslerinden birini anmak, onun şahsında bu değerlere karşı gerçekleştirilen saldırıyı ve bu cinayeti cezasızlık uygulamasıyla örtbas etme tutumunu kınamak için bir arada olduklarını söyledi.

"HEP BARIŞIN YANINDA YER ALDI"

Tahir Elçi'nin adaletin, insan haklarının ve demokratik değerlerin güçlü bir savunucusu olarak hep barışı savunduğunu dile getiren Buluttekin, şunları söyledi:

"Hep barışın yanında yer aldı. Bugün ülkede yaşanan bu çatışmasızlık ve barış arayışı sürecini belki de en çok isteyen ve bunun için yaşamını ortaya koyacak kadar yoğun ve samimi bir duyguya sahip olan müstesna bir kişilikti. Yaşam hakkı ihlallerinin, işkence ve kötü muamelenin, faili meçhul cinayetlerin ve asit kuyuların karanlığına ışık tutmak için en zorlu dönemlerde ve koşullarda sorumluluk üstlendi. Hukuku, insan onurunu, adaleti, hakkı ve özgürlükleri koruyan bir sistem ve metot olarak savunan ve bu kapsamda cezasızlık politikalarıyla ve pratikleriyle en önde mücadele eden gerçek bir hak savunucusuydu."

"HAKİKAT VE ADALET ARAYIŞIMIZ İLK GÜNKÜ KARARLILIĞIMIZLA DA SÜRECEKTİR"

Diyarbakır Barosu olarak adaletin tecelli etmesi, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve cezasızlık zincirinin kırılması için verdikleri hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyen Buluttekin, "Bu kapsamda Tahir Elçi dosyası başta olmak üzere hakikat ve adalet arayışımız ilk günkü kararlılığımızla da sürecektir. Sevgili başkanımız Tahir Elçi'nin ve hak mücadelesiyle adalet arayışı uğruna bedel ödemiş nice değerli, onurlu kişilerin bıraktığı insan hakları mirasına, barış iradesine ve hukuk mücadelesine sahip çıkmak ve bu mücadeleyi sürdürmek bugün Diyarbakır Barosu'nun kimliği haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"TÜM ŞEHRİN GÖZLERİ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞEN BİR CİNAYETİ BİR TEK YARGI SİSTEMİMİZ GÖREMEDİ"

Buluttekin'in ardından söz alan Erinç Sağkan, Elçi'nin kültürel değerleri korumak isterken katlediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"11 senedir burada duygularımızı paylaşmak, bir dayanışmayı ortaya koymak, adalet çığlığımızı yükseltmek için bir araya geliyoruz. Az önce Tahir Başkanımızın katledilmeden önce yaptığı konuşmayı tekrar dinledik. Aslında ne kadar doğru bir şeyi ifade ettiğini Diyarbakır'a her geldiğimizde hissediyoruz. Burada tam karşımızda bir Katolik kilisesi var. Hemen yan tarafımızda bir Ermeni kilisesi var. Arkamızda dört ayaklı minare. Tahir Başkan'ın bahsettiği tam da buydu işte. Birçok medeniyete beşiklik etmiş bu şehrin tarihi, kültürel değerlerini korumak isterken, bunun için burada mücadele ederken katlettiler, aramızdan aldılar. Tüm şehrin gözleri önünde gerçekleşen bir cinayeti bir tek yargı sistemimiz göremedi."

Yıllarca mücadele ettiği cezasızlık pratiği, Tahir Başkan'ın katledildiği yargı pratiğinde tekrar çok acı bir şekilde gün yüzüne çıktı. Şimdi buradan bugün daha önce yaptığımız konuşmalardan farklı bir şeyi artık seslendirmemizin zamanı geldiğine inanıyorum. On bir senedir hukuk örgütleri olarak bir mücadelenin içerisindeyiz. Göz göre göre gelen bir cinayet aydınlatılsın gerek başkanımızın ailesi gerek meslektaşları gerekse hemşerileri gerekse sevenler gerçeği öğrensinler. Bu kadar basit, insani ve vicdani bir taleptir bizim talebimiz. Başka bir talebimiz yok. Gerçeği öğrenelim, adalet ortaya çıksın, tesis edilsin, bu kadar. Peki bu talebimizi dile getirirken kimi gördünüz bugüne kadar yanımızda? Avukatlar, Diyarbakırlı hemşerilerimiz. Kendi başımıza bir mücadelenin içerisindeyiz. Peki bugün siyaset kurumu en yüksek perdeden toplumsal bütünleşmeyi ifade ediyorsa buradan sormamız gerekmez mi? Tahir Elçi cinayeti yok sayılarak mı toplumsal bütünleşmeden bahsedeceğiz? Bu şehrin gözleri önünde işlenen bir cinayeti görmezden gelerek mi barıştan ve kardeşlikten söz edeceğiz? Sayın Sezgin Tanrıkulu Başkanımız dışında siyaset kurumu temsilcileri neredeler?"

"FAİLİ MEÇHULLERLE MÜCADELE EDECEĞİZ DİYORSA ÖNCELİKLE TAHİR ELÇİ CİNAYETİNE DÖNÜP BAKILMALIDIR"

Tahir Elçi cinayeti bu ülkede faili meçhul cinayetler konusunda artık simge bir dava olduğunu dile getiren Sağkan, "Eğer bu ülke faili meçhullerle mücadele edeceğiz diyorsa öncelikle Tahir Elçi cinayetine dönüp bakılmalıdır. Bizim beklentimiz, siyaset kurumu temsilcilerinin hem de en üst düzeyden, liderler düzeyinden artık Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılmasının ne kadar zorunlu ve hayati olduğunu ifade etmeleridir. Bugün yürüyen süreç herkesi heyecanlandıran ve herkesin barış için umudunu bir nebze olsun artıran bu sürece toplumun da gönülden destek verilmesi isteniyorsa dört ayaklı minareye sırt çevrilmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"ZORLA, ŞİDDETLE, TEHDİTLE, ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMALARLA BARIŞ TESİS EDİLEMEZ"

Tahir Elçi'nin eşi YENİ Parti İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ise şunları söyledi:

"Bu çok iyi bilinmelidir ki barışa katkı sunmak, yitirmiş olduklarımızın yüzü suyu hürmetine de olsa bizim için kaçınılmaz bir görevdir. Bu ülke hepimizindir diyenlerin hayalinin barış olması gerekir. Barış, toplumun tamamının birlikte talep edebileceği, kolektif bir iradeyle tesis edilebilecek bir tahayyüldür. Zorla, şiddetle, tehditle, anti demokratik uygulamalarla barış tesis edilemez. Barış yıllarca şiddetin, çatışmanın ve aynı zamanda yanlış politikaların neticesinde kutuplaşan ve birbirlerine karşı menfi duygular besleyen mağdurların acılarının anlatılmasına zemin hazırlanmasıdır. Barış, suç işleyenlerin cezasızlık zırhının arkasına nasıl saklandıklarını, onları kimin veya kimlerin himaye ettiğini, suç işleyenlere yönelik cezasızlık politikasının yeni suçlara nasıl davetiye çıkardığının konuşulmasıdır. Faili meçhul cinayetler, zorla kaybetmeler, işkence ve kötü muamele suçlarını içeren davalarda zamanaşımı sorunu, olayların aydınlatılması, toplumun vicdanında adalet duygusunun sağlanmasının önünde büyük bir engeldir.

"TAHİR ELÇİ'NİN SAKLANAN, KORUNAN, FAİLLERİ BULUNMALI"

Barış demek, gözaltında kaybetme fiilinin insanlığa karşı işlenen suçlar olarak tanımlanmasıdır. uç işleyenlerin cezalandırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılmalıdır yönündeki taleplerin kabulüdür. Türkiye'nin demokratikleşmesi için herkesin düşüncesini özgür bir şekilde dile getirdiği bir ortamın sağlanmasıdır. Yaşadığımız topraklarda toplumsal barış hedefi gerçekleştirmek isteniyorsa, ülkemizin dört bir yanından farklı etnik köken ve mezhepten vatandaşın ortaklaştığı Tahir Elçi'nin saklanan, korunan, koruma altına alınan failleri bulunmalı ve hak ettikleri cezalarla cezalandırılmalıdır. Bugün buradan bir kez daha sesleniyoruz. Toplumsal adaleti ve barışı tesis etmenin yolu bu sokaktan geçer. Barışı konuşanların samimiyeti, kararlılığı, eski karanlık günlere dönülmeyeceğinin, cezasızlık zırhıyla kimsenin korunmayacağının teminatı bu sokakta test edilecektir. Bu sokakta görünmez kılınan faillerin bulunup cezalandırılması demek, hiç kimsenin hukukun üstünde olmayacağının, bir daha kimsenin karanlık cinayet senaryolarıyla katledilmeyeceğinin teminatıdır."

Kaynak: ANKA