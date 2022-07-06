Tacizcisini öldüren ve ilk duruşmada tahliye edilen liseli Azra: Susmayın, ailenizi bilgilendirin

KARS'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini 3 yıldır taciz ettiğini iddia ettiği Birdal Doğan'ı (40) köy meydanında tabancayla vurarak öldüren, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilen lise öğrencisi Azra Erdağ (18), Demirören Haber Ajanıs'na konuştu. Hukuk okumak istediğini belirten Erdağ, "Ben başıma gelen ve yaşadıklarım olayları ailemden gizledim. Ama benim başıma gelen olayları yaşayan kızların benim yaptığımı yapmasını istemiyorum. Ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirin, susmayın, başıma gelen olay sizlerin de başına gelmesin" dedi.

Olay, 1 Mart 2022 tarihinde Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde meydana geldi. Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra Erdağ, köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken yanına 3 çocuk babası Birdal Doğan geldi. 3 yıldır genç kızı taciz ettiği öne sürülen Doğan, iddiaya göre Azra Erdağ'a, "Seni kaçıracağım o...u. Seni kendime kadın yapıp sonra da satacağım" dedi. Bu sözler üzerine Erdağ, Doğan'ı, babasına ait yanındaki ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Azra Erdağ, tutuklandı.

Cezaevinde kaldığı sürenin eğitimini de olumsuz etkilediğini vurgulayan Erdağ, "Bu süre zarfında okulumdan ve arkadaşlarımdan ayrı kaldım, derslerimden geri kaldım. Cezaevine girmem psikolojimi de olumsuz etkiledi. Dışarıdan okumaya mecbur kaldım, bu olay beni çok etkiledi. Ben lise öğrencisiyim, hukuk okumak istiyorum. Yaşadığım bu süreç ve dün verilen mahkeme kararından sonra da bu kararım kesinleşti. Hukuk okuyarak, benim gibi mağdur olan gençlerin hayatlarına dokunmak istiyorum. Hakım, savcı ya da avukat olarak bu meslekte yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı.