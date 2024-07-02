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Suriyeli sığınmacılara yönelik saldırılar gündüz ortaya çıktı

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Antalya'nın Serik ilçesinde Suriyeli sığınmacılara yönelik gerçekleştirilen saldırıların zararı gündüz saatlerinde görüntülendi.

ZARAR GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

Antalya'nın Serik ilçesinde bir grubunu Suriyeli sığınmacılara yönelik eyleminin zararı gündüz saatlerinde görüntülere yansıdı. Dün saat 23.00 sıralarında başlayan ve saat 03.00'e kadar süren olaylarda, ilçenin çeşitli bölgelerinde oturan Suriyeli sığınmacıların araçlarına, iş yerlerine ve evlerine taş atılıp zarar verildi. Suriyelilere ait 2 motosiklet, cadde ortasında ateşe verilip yakıldı. Gece meydana gelen olaylarda ev, iş yeri ve motosikletlere verilen zarar, gündüz saatlerinde kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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