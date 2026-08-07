Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'teki oteline saldıran suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan Burkay Karatepe'nin ifadesiyle, Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde gömdüğünü söylediği silah ve mühimmat için geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. 155 kişilik ekip, 23 dedektör ve 3 iz takip köpeğiyle bölgede tarama yapıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 37 kişilik suikast timi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırdı. Helikopterlerden otel bölgesine inen suikast timi, Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla çatışmaya girdi. Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin ile polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit oldu. Çatışmanın ardından timdeki 37 kişi, ormana kaçtı. Yapılan aramalarda bazıları ormanda, bazıları mağaralarda, bazıları ise Marmaris- Muğla kara yolunda menfezde yakalandı. Suikast timindeki 37 kişiden 36'sı yakalanırken, bir kişi ise bulunamadı.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ, ŞORT VE TERLİKLE KAÇTI

Suikast timindeki kritik isimlerden olan Karatepe'nin kaçış planı açılan davaların iddianamelerinde yer aldı. Saldırının ardından Karatepe ile yine suikast timinde yer alan eski astsubay Ali Sarıbey, yakalanmamak için gruptan ayrıldı. Ormanlık alanda saklanan Karatepe ile Sarıbey, yiyecek ve kıyafet almak için paralarını birleştirdi. Ardından Karatepe, Sarıbey'i ormanlık alanda bırakarak ayrıldı. Karatepe bir daha geri dönmezken, Sarıbey ise ormanda yakalandı. Sonrasında yapılan araştırmalarda Karatepe'nin güneş gözlüğü, şort ve terlik aldığı, bunları giyerek kendisine sivil görünümü verip kaçtığı belirlendi.

YILLARCA BULUNAMADI

Yapılan araştırmalarda Karatepe'nin Marmaris'ten İzmir'e, ardından Eskişehir'e geçtiği, burada birkaç gün kaldıktan sonra ise Afyonkarahisar gittiği belirlendi. Bölgedeki tüm güvenlik kameraları incelendi, Eskişehir ve Afyonkarahisar'da çok sayıda adrese operasyon yapıldı ancak Karatepe'ye ulaşılamadı. Kaçmasına yardım ettiği belirlenen kız kardeşi Eskişehir'de, babası ise Ankara'da tutuklandı. Karatepe'nin son görüntüsüne Afyonkarahisar'da ulaşıldı.

6 AYLIK TAKİP OPERASYONUYLA YAKALANDI

Burkay Karatepe'nin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire, Eskişehir ve Afyonkarahisar emniyet istihbarat birimleri 6 ay önce yeni bir çalışma başlattı. Çalışmalar, Afyonkarahisar'da yoğunlaştırıldı. Tüm güvenlik kameraları tek tek incelendi. İncelemede sürekli şapka ve bere takan, kameraların az gördüğü alanları tercih eden bir kişi belirlendi. Ekipler, bu görüntü üzerine yoğunlaştı. Görüntülerdeki kişinin Karatepe olup olmadığının belirlenmesi için fiziki takip yapılarak adım adım takip edildi ve kimliği saptandı. Bu kişinin Burkay Karatepe olduğu kesinleşince kaldığı İnaz Deprem Evleri'ndeki eve baskın yapıldı. Karatepe, yakalanıp, gözaltına alındı.

Meslekten ihraç yüzbaşı ve eski helikopter pilotu Karatepe'nin saklandığı evde yapılan aramalarda yüklü miktarda Türk lirası, döviz, altın, sahte kimlikler, fotoğraflar, dizüstü bilgisayar, biri tuşlu olmak üzere 3 cep telefonu, çeşitli dokümanlar, 1 gram eroin ve dijital materyaller ele geçirildi. Evde çok az eşya bulunduğu, katlanmış bir döşek bulunduğu belirlendi. Karatepe'nin deşifre olduğunu anladığı, kaçış planı yaptığı saptandı. Sahte kimlik kullandığı belirlenen Burkay Karatepe'nin yüz tanıma sistemine kaydının düşmemesi ve tanınmamak için sürekli kılık-kıyafet değiştirdiği, şapka ve bere ile gezdiği belirlendi. Karatepe, Muğla'ya getirildi.

TUTUKLANDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Burkay Karatepe, 'Cumhurbaşkanına suikast', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme (2 defa) ', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kamu malına zarar verme (2 defa)', 'Mala zarar verme (19 defa)', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Konut dokunulmazlığının ihlali' ile çeşitli diğer suçlardan geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği Muğla Adliyesi'nde tutuklandı.

SÖYLEDİĞİ ADRESLERDE SİLAHLAR ARANIYOR

Soruşturma kapsamında Karatepe'nin savcılık ifadesinde, suikast girişiminin ardından kaçış güzergahı üzerinde bulunan ve yaşam malzemesi temin ettiğini anlattığı Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde gömdüğünü iddia ettiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatın bulunması amacıyla yer gösterme çalışması gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2016'dan bu yana bölgede yürütülen aramalarda ele geçirilen silahlar üzerinde daha önce kan ve kıl örneklerinin alındığını, şüphelinin gösterdiği bölgelerde yapılacak incelemelerde bulunabilecek silahların mevcut delillerle DNA eşleştirmesine tabi tutulacağı bildirildi.

Karatepe'nin silah gömdüğünü öne sürdüğü bölgede geniş kapsamlı arama-tarama faaliyeti başlatıldı. Çalışmalara polis özel harekat ve jandarma komando personelinden oluşan 155 kişilik ekip, 23 dedektör ve 3 iz takip köpeği ile katıldı. Ekipler, şüphelinin tarif ettiği alanlarda silah ve mühimmatın bulunmasına yönelik detaylı tarama yaptı.

YARDIM EDEN KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde Karatepe'ye saklandığı süre içinde yiyecek temin ettiği, maddi destek gönderilmesine ve gizlenmesine yardımcı olduğu belirlenen A.A.K, Muğla'nın Menteşe ilçesinde gözaltına alındı.

Zanlının Muğla'da kaldığı otel odası ile aracında ve Eskişehir'deki adresinde arama yapan güvenlik güçleri, bulunan dijital materyallere el koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı