Haberler

Mbappe ile Ester Exposito tatilde: Yakınlaştıkları anlar kamerada

Mbappe ile Ester Exposito tatilde: Yakınlaştıkları anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, aylardır birlikte olduğu İspanyol oyuncu ve model Ester Exposito ile tatile çıktı. Çiftin yakınlaştıkları anlar kameralara yansırken, görüntüleri büyük beğeni aldı.

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe ile İspanyol oyuncu ve model Ester Exposito, birlikte tatil yaparken görüntülendi. Aylardır birlikteliklerini sürdüren çift, tatil boyunca baş başa vakit geçirdi.

YAKINLAŞTIKLARI ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Mbappe ile Exposito'nun tatil sırasında samimi halleri dikkat çekti. Çiftin birlikte vakit geçirirken yakınlaştıkları anlar da kameralara yansıdı. İkilinin tatilden yansıyan görüntüleri büyük beğeni aldı.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Futbol dünyasının önemli isimlerinden Kylian Mbappe ile Ester Exposito'nun birlikte geçirdikleri tatilde keyiflerinin yerinde olduğu görüldü. Aylardır birlikte olan çiftin kameralara yansıyan yakın ve samimi halleri magazin dünyasında da ilgi gördü.

İşte o tatilden kareler;

Kaynak: Haberler.com
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem

BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

bize ne kim kimi dudukluyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış

İşte "Yeni Parti"nin yeni binası: Açılacağı tarih manidar
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü

Kavga ettiği kadının resmen hayatını kararttı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler