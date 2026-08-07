Mbappe ile Ester Exposito tatilde: Yakınlaştıkları anlar kamerada

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe ile İspanyol oyuncu ve model Ester Exposito, birlikte tatil yaparken görüntülendi. Aylardır birlikteliklerini sürdüren çift, tatil boyunca baş başa vakit geçirdi.

YAKINLAŞTIKLARI ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Mbappe ile Exposito'nun tatil sırasında samimi halleri dikkat çekti. Çiftin birlikte vakit geçirirken yakınlaştıkları anlar da kameralara yansıdı. İkilinin tatilden yansıyan görüntüleri büyük beğeni aldı.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Futbol dünyasının önemli isimlerinden Kylian Mbappe ile Ester Exposito'nun birlikte geçirdikleri tatilde keyiflerinin yerinde olduğu görüldü. Aylardır birlikte olan çiftin kameralara yansıyan yakın ve samimi halleri magazin dünyasında da ilgi gördü.

İşte o tatilden kareler;

Kaynak: Haberler.com