Son Dakika! Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklama göre saat 13.27'de Niğde'de merkez üssü Bor olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken deprem çevre illerden de hissedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13:27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" bilgisini paylaştı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de "Herhangi bir olumsuzluk yok. Deprem bölgesinde çocuklarla birlikteyken gerçekleşti. 6 Şubat'taki depremde orta ve ağır hasarlı binalar mühürlendi. Vatandaşların bu binalardan uzak durması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BAĞIMSIZ BİR DEPREM OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar da, 5,3'lük depreme ilişkin, "Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz." dedi.

ART ARDA BİRÇOK DEPREM MEYDANA GELDİ

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından art arda sarsıntılar yaşandı. Artçıların yanı sıra Hatay'da peş peşe 2 deprem olmuş ve hasarlı binaların bazıları yıkılmıştı. Dün de afet bölgesi ilan edilen Sivas'ın Gürün ilçesinde de saat 20.19'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremle ilgili açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Merkezi Gürün ilçemiz olan 4.7 şiddetindeki depremde ilk tespitlerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetlerden ülkemizi muhafaza eylesin." dedi.

MALATYA 4.7 İLE SALLANDI

Yine dün Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 23.25'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıklarken, şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmedi.

Gece saat 03.28'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 14 kilometre derinlikte oldu. Konya Ereğli ise dün saat 17.01'de 4.3 ile sallandı.