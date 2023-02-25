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Son Dakika! Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son dakika! AFAD, Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dün de Malatya, Bingöl, Sivas ve Konya'da deprem olmuştu.

AFAD'dan yapılan açıklama göre saat 13.27'de Niğde'de merkez üssü Bor olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken deprem çevre illerden de hissedildi.

Son Dakika! Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13:27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" bilgisini paylaştı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de "Herhangi bir olumsuzluk yok. Deprem bölgesinde çocuklarla birlikteyken gerçekleşti. 6 Şubat'taki depremde orta ve ağır hasarlı binalar mühürlendi. Vatandaşların bu binalardan uzak durması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar da, 5,3'lük depreme ilişkin, "Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz." dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından art arda sarsıntılar yaşandı. Artçıların yanı sıra Hatay'da peş peşe 2 deprem olmuş ve hasarlı binaların bazıları yıkılmıştı. Dün de afet bölgesi ilan edilen Sivas'ın Gürün ilçesinde de saat 20.19'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremle ilgili açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Merkezi Gürün ilçemiz olan 4.7 şiddetindeki depremde ilk tespitlerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetlerden ülkemizi muhafaza eylesin." dedi.

Yine dün Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 23.25'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıklarken, şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmedi.

Gece saat 03.28'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 14 kilometre derinlikte oldu. Konya Ereğli ise dün saat 17.01'de 4.3 ile sallandı.

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Deprem Niğde Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

Hasan Durmuş:

Deprem kafaya koymuş her tarafı yıkmaya calisiyor

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Samet Can:

Uzulduk mu tabiki hayir,kiralar olmuş 8 bin tl arsalar ucmus ev fiyatlari ucmuş firsatcilar tovbe etmiyor,yerle yeksan olsun mallari mulkleri altinda kalsinlar bu zalimler

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